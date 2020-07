Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (21 de ani) a reușit o prestație de vis in primul amical al lui Rangers. Evoluția lui Ianis i-a facut pe fani sa exulte pe Twitter, scrie Digisport.”Ianis Hagi va fi cel mai bun jucator din Scoția de la Brian Laudrup incoace”, a scris un suporter pe Twitter. ”Posibil caștigator…

- Ianis Hagi a fost eroul lui Glasgow Rangers in amicalul pe care scoțienii l-au disputat in Franta, cu Olympique Lyon. Decarul echipei naționale a Romaniei a marcat singurele goluri ale partidei, in minutele 20 și 25. In poarta francezilor a fost titularizat Ciprian Tatarusanu. Duelul celor doi tricolori…

- Ianis Hagi a reluat antrenamentele la Rangers, dupa 14 saptamâni de pauza, iar antrenorul Steven Gerrard a spus ca Ianis s-a întors într-o forma incredibila. Gheorghe Hagi a spus ca „au venit copii la mine care m-au rugat sa fac o poza cu ei, pentru ca sunt tatal lui Ianis”,…

- Genk a reacționat in premiera, dupa ce aseara a anunțat oficial mutarea lui Ianis Hagi (21 de ani, mijlocaș ofensiv) la Rangers, apoi a șters știrea. CONTEXT: Genk, formația care l-a imprumutat pe Ianis Hagi la Rangers, a confirmat transferul definitv al internaționalului roman in Scoția. ...

- Sezonul fotbalistic in Scotia a fost oprit definitiv, iar Celtic Glasgow a fost declarata campioana, acesta fiind titlul consecutiv cu numarul noua si cel cu numarul 51 din istorie, potrivit news.ro.Decizia de oprire a sezonului, intrerupt la 13 martie din cauza pandemiei de coronavirus, a…

- Echipa spaniola FC Sevilla este interesata de tanarul mijlocas Ianis Hagi, care este imprumutat de clubul belgian KRC Genk la Glasgow Rangers, relateaza cotidianul AS. Sursa citata de Agerpres mentioneaza ca Hagi jr. este urmarit de mai mult timp de clubul andaluz. Interesul a crescut in ultima vreme,…

- Ianis Hagi a declarat, intr-un interviu acordat Daily Mail, ca s-a nascut cu presiunea de a fi baiatul lui Gheorghe Hagi si ca intotdeauna a fost comparat cu tatal lui, potrivit news.ro."Pot spune ca, din prima zi, m-am nascut cu presiune. Oriunde am mers, orice am facut in viata mea, am fost…

- Genk vrea 8 milioane E pe mijlocașul pe care Rangers ezita sa-l cumpere. ”Ianis Hagi viseaza la un salt calitativ in Serie A, iar scoțienii i-ar frana creșterea”, explica lalaziosiamonoi.it. In plina pandemie, viitorul lui Ianis Hagi e suspendat in triunghiul Genk - Rangers - Lazio. Pe 30 iunie i se…