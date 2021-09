Ianis Hagi are Covid-19. A fost testat înaintea meciului România – Macedonia de Nord Fotbalistul echipei nationale a Romaniei, Ianis Hagi, a fost depistat pozitiv la coronavirus la un test efectuat, marti, la Skopje, acolo unde Naționala Romaniei va juca, miercuri, meciul cu Macedonia de Nord din preliminariile CM 2022. “Ianis Hagi, in urma unor usoare simptome, a fost testat pozitiv la Skopje. Astazi, in jurul pranzului, Ianis Hagi a acuzat usoare dureri de cap in cantonamentul nationalei de la Skopje. A efectuat un test rapid sub coordonarea staff-ului medical al nationalei iar rezultatul este pozitiv. ‘Tricolorul’ a intrat imediat in izolare. Pana azi, cu ocazia acestei actiuni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

