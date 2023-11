Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul roman Ianis Hagi a marcat primele sale goluri pentru Deportivo Alaves, care a surclasat formatia de liga a saptea Deportivo Murcia cu scorul de 10-0, joi seara, in deplasare, intr-un meci din turul al doilea al Cupei Spaniei la fotbal, scrie Agerpres.Hagi, care a inceput ca rezerva,…

- Ianis Hagi a inscris primele sale goluri in tricoul lui Deportivo Alaves, in victoria reușita de basci in turul II al Cupei Spaniei, 10-0 cu amatorii de la Deportivo Murcia, o formație din Liga 6. A fost a opta apariție a romanului in tricoul „Babazorros”. Hagi jr. are evoluții din ce in ce mai apreciate…

- Rangers a decis sa-l dea afara pe Michael Beale (43 de ani), antrenorul care se afla pe banca echipei din luna noiembrie a anului trecut. In locul acestuia a fost numit Philippe Clement (49 de ani).In aceasta vara, Michael Beale a decis sa nu mai conteze pe serviciile lui Ianis Hagi, iar internaționalul…

- Ianis Hagi (24 de ani) a ajuns in aceasta vara in La Liga, dupa ce Alaves l-a imprumutat timp de un sezon de la Rangers. De atunci, mijlocașul ofensiv a evoluat pentru basci in șase partide, insa nu a reușit sa contribuie la vreun gol. Totuși, cele șase meciuri le-au fost de ajuns jurnaliștilor spanioli…

- Fundasul roman Bogdan Racovitan a marcat doua goluri pentru Rakow Czestochowa, duminica, in meciul castigat pe teren propriu cu scorul de 3-0 in fata formatiei Radomiak Radom, in etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Poloniei. Racovitan a inscris in minutele 3 si 61, celalalt gol al campioanei fiind…

- Imprumutat de Rangers la Alaves, Ianis Hagi este prezentat de cotidianul basc Noticias de Alava drept „unul dintre jucatorii cu cea mai mare perspectiva in La Liga”. Marca il considera „turc” pe internaționalul nostru datorita locului nașterii: Istanbul. Va fi noul numar 10 al lui „El Glorioso”. ...

- De la startul noului sezon din prima liga scoțiana, Ianis Hagi nu a prea avut meciuri in primul 11. Conform presei de aici, in victoria lui Rangers cu 2-1 in fața celor de la Morton, in Viaplay Cup, a intrat tarziu pe teren. Se apre ca vorbim de o lovitura dura pentru Ianis Hagi, data […] The post Lovitura…

- Burnley – Manchester City 0-3! Partida din prima etapa a sezonului de Premier League a fost in format live score, pe AS.ro. Erling Haaland a marcat o „dubla” in victoria categorica inregistrata de „cetateni”, in startul sezonului din Anglia. Erling Haaland a deschis scorul inca din minutul trei al duelului…