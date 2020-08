Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Parma a anuntat, vineri, ca unul dintre jucatorii sai a fost testat pozitiv cu coronavirus, anunța news.ro.Fotbalistul este asimptomatic si in autoizolare, a precizat Parma, mentionand ca jucatorul respectiv nu a intrat in contact cu colegii sai. Citește și: EXCLUSIV Erupe un…

- Modalitatile de acordare a sprijinului financiar pentru angajatii care au lucrat in regim de telemunca sunt reglementate printr-un ordin emis de ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunța MEDIAFAX.Astfel, daca un angajator are angajati care au lucrat in regim de telemunca cel putin 15 zile…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a jucat doar din minutul 86 in victoria lui Glasgow Rangers, 2-0 acasa cu Kilmarnock, sambata, in etapa a 5-a a campionatului Scotiei. Titular in primele patru etape, Ianis Hagi a fost introdus de antrenorul Steven Gerrard in locul lui Ryan Kent, cel care a punctat in minutul…

- Singurul gol al partidei a fost reusit de Ryan Kent, in minutul 21. Ianis a inceput ca titular, dar a fost schimbat in minutul 77, fiind inlocuit cu Scott Arfield. Desi nu a stralucit, presa scotiana a remarcat contributia indirecta pe care a avut-o romanul la singurul gol al meciului, Hagi…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a marcat un gol pentru echipa Glasgow Rangers, victorioasa cu scorul de 4-0 (3-0) in partida amical cu Motherwell, jucata miercuri seara, pe Ibrox Park din Glasgow, potrivit contului de Twitter al vicecampioanei Scotiei. Hagi a marcat al doilea gol al echipei…

- Ianis Hagi a avut parte de o seara frumoasa in timpul amicalului disputat intre Glasgow Rangers si Olympique Lyon. Fotbalistul constantean l-a invins de doua ori in 5 minute pe Ciprian Tatarusanu si a adus astfel victoria echipei sale, care s-a impus cu 2-0.Ianis a fost laudat de intreaga presa scotiana,…

- Ianis Hagi a inscris un gol in partida castigata de Glasgow Rangers, cu scorul de 2-0, in fata echipei lui Ciprian Tatarusanu, Olympique Lyon, in cadrul turneului amical gazduit de gruparea franceza.Hagi a marcat in minutul 25. Primul gol a fost inscris de Marcelo (Lyon), in minutul…

- Glasgow Rangers, echipa internationalului roman Ianis Hagi, va debuta in noul sezon al campionatului de fotbal al Scotiei in deplasare cu Aberdeen, pe 1 august, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Campioana Celtic va incepe lupta pentru al zecelea sau titlu consecutiv pe teren propriu, contra…