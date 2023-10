Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (24 de ani) a jucat 55 de minute in Deportivo Alaves - Osasuna 0-2, a fost extrem de activ, dar evoluția i-a fost patata de o ratare extrem de costisitoare. Titular in La Liga pentru a doua etapa la rand, Ianis Hagi s-a mișcat foarte bine pe poziția de decar, in spatele varfului. Implicat…

- Ianis Hagi (24 de ani) a avut o prestație laudata la primul meci ca titular pentru Deportivo Alaves, derby-ul basc pierdut 0-2 contra lui Athletic Bilbao. Vineri seara, Ianis Hagi a fost titular pentru prima data in La Liga. „Decarul” lui Alaves a fost folosit in extrema dreapta și a avut o evoluție…

- Echipa spaniola Alaves, cu Ianis Hagi titular, a fost invinsa vineri, pe teren propriu, scor 0-2, de formatia Athletic Bilbao, in etapa a cincea din La Liga, scrie news.ro.Antrenorul gazdelor, Luis Garcia Plaza, a inceput meciul impotriva lui Athletic Bilbao cu Ianis Hagi titular. Acesta a avut actiuni…

- Doar noua minute, inclusiv șase de prelungiri, a jucat Ianis Hagi la startul pentru Alaves (1-0 cu Valencia). Tocmai cand avea nevoie sa se integreze la noua sa echipa, se desparte pentru aproape de saptamani de basci, fiind convocat la naționala pentru meciurile cu Israel și Kosovo, in preliminariile…

- Este oficial Ianis Hagi a semnat cu spaniolii de la Deportivo Alaves si va juca in La Liga in acest sezon. Rangers l a imprumutat pe mijlocasul roman timp de un sezon in Spania. Dupa trei ani petrecuti la gruparea din Scoatia, aceasta a transmis urmatorul mesaj privind transferul: "Ianis Hagi s a alaturat…

- Ianis Hagi a plecat la Deportivo Alaves și spera sa debuteze in meciul cu Getafe, dar scandalul de la Glasgow Rangers nu s-a terminat. Antrenorul formației scoțiene a spus ca era greu ca fotbalistul roman sa prinda minute și l-a criticat dur, reproșandu-i ca discuția dintre ei a ajuns in spațiul public.…

- Ianis Hagi a fost prezentat la Deportivo Alaves in urma cu 24 de ore și are șanse mari sa debuteze la noua echipa astazi, 28.08.2023, in meciul cu Getafe. Internaționalul roman va caștiga in Primera Division 1,3 milioane de euro, salariul lui urmand sa fie suportat, in cote egale, de formația din Spania…

- Genoa incearca sa scape de George Pușcaș (27 de ani) pana la finele mercato și trateaza cu mai multe cluburi. Agenția Relevo, care l-a dat sambata pe Ianis Hagi in negocieri avansate cu Alaves, dezvaluie noua varianta din La Liga avuta de atacantul roman. George Pușcaș nu este titular la Genoa, insa…