Ialomița: Comunitățile vulnerabile au nevoie de mediatori școlari Deși rolul mediatorilor școlari este important pentru crearea unor legaturi intre copiii din comunitațile vulnerabile și școala, administrațiile locale din județul Ialomița nu fac demersuri pentru a-i angaja. La nivelul județului Ialomița sunt 20 de localitați cu o pondere mai mare a comunitaților vulnerabile, insa doar 3 au facut demersuri pentru angajarea mediatorilor școlari. Cei 3 mediatori școlari au fost angajați de administrațiile locale din Andrașești, Slobozia și Boranești. Doar 3 mediatori școlari in tot județul In cea mai mare parte, comunitațile vulnerabile se refera la... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

Stiri pe aceeasi tema

- I. In calitatea sa de autoritate contractanta, CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA dorește achiziționarea unui teren in suprafața cuprinsa intre minim 35.000 mp și maxim 55.000 mp, in vederea construirii unor instalații prevazute prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor in județul Ialomița, cu urmatoarele…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna a cerut, luni, in cadrul Adunarii generale a Asociatiei Comunelor din Romania sustinerea si implicarea liderilor locali in Campania nationala „Curatam Romania”, care se va desfasura pe toata perioada lunii aprilie si care include actiuni de colectare de deseuri prin…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna a cerut, luni, in cadrul Adunarii generale a Asociatiei Comunelor din Romania sustinerea si implicarea liderilor locali in Campania nationala „Curatam Romania”, care se va desf

- Administrațiile locale din Slobozia, Fetești și Țandarei sunt solidare cu refugiații ucraineni care sunt nevoiți sa-și paraseasca țara din cauza razboiului provocat de Rusia. In a 6-a zi de la debutul conflictului militar, autoritațile locale din cele 3 orașe ialomițene lanseaza apeluri publice de sprijinire…

- O tanara de 23 de ani, insarcinata in cinci luni, a fost salvata de la sinucidere de politistii de ordine si siguranta publica din Slobozia, in momentul in care voia sa se arunce de pe podul rutier care traverseaza raul Ialomita, informeaza sambata IPJ Ialomita. "Apelul a venit seara trecuta,…

- Primarul Clujului, Emil Boc, a lansat luni au avertisment la adresa guvernului, spunand ca daca miniștrii nu fac reformele asumate prin PNRR, Romania risca sa piarda banii europeni. Boc, care este și președintele Asociației Municipiilor, a spus luni dupa intalnirea de la Palatul Victoria cu premierul…

- Deputatul AUR Silviu-Titus Paunescu susține activ administrațiile locale din Ialomița. Parlamentarul ialomițean declara ca va sprijini in anul 2022 orice inițiativa care sa permita imbunatațirea performanțelor administrative. «Ialomița are nevoie de predictibilitate bugetara! Administrațiile locale…

- Consilierii județeni au aprobat marți, 25 ianuarie, in cadrul ședinței ordinare lunare, repartizarea pe bugetele locale ale unitaților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate