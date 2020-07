Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in televiziune! A murit prezentatorul „Vrei sa fii milionar". Cunoscutul om de televiziune, care avea probleme cu inima, a incetat din viața in Connecticut, din cauza unui atac de cord, la onorabila varsta de 88 de ani. In 2007, el a suferit o operație pe inima, iar in ultima vreme afirma…

- Adrian Sina este, pe langa un artist desavarșit și un barbat implinit, și un bun samaritean și un prieten adevarat. Artistul a fost surprins de Paparazzi SpyNews.ro in timp ce participa la o discuție importanta și ajuta, mai apoi, un barbat ratacit.

- Vremea calda a incins strazile Capitalei, și la fel a facut și cantarețul The Motans, insa cu telefonul. Artistul parca a uitat complet ca iubita lui se afla alaturi și așteapta sa iși incheie conversația atat de importanta.

- Barbatul acuzat ca a incendiat o tanara din județul Mehedinți a fost dus de anchetatori in comuna in care s-a intamplat tragedia. Acesta și-a recunoscut fapta și le-a dat oamenilor legii mai multe detalii.

- Barbați, luați aminte de la el! Mircea Lucescu este un romantic incurabil! Așa a ales fostul antrenor sa-și rasfețe soția! Imagini de senzație cu cei doi ”porumbei”, surprinse de catre paparazzii Spynews.ro!

- Pacienții depistați pozitivi in stare grava și extrem de grava sunt tratați in secții specializate de terapie intensiva la doua cele mai mari spitale din țara. Cei de la report.md au intrat in una din secțiile in care pacienții sunt intubați, conectați la aparate, imobilizați sau sedați medicamentos.…

- Vanessa Bryant, sotia lui Kobe Bryant, decedat impreuna cu fiica sa, Gianna, pe 26 ianuarie 2020 intr-un accident aviatic, a dat in judecata compania care detinea elicopterul care s-a prabusit in acea zi fatidica, noteaza Digi Sport.Dupa ce in accidentul de elicopter s-au pierdut viața alte cinci persoane,…

- CHIȘINAU, 12 mai – Sputnik. Subiectele actuale de pe agenda cooperarii in cadrul Comunitații Statelor Independente au fost discutate astazi in cadrul reuniunii in regim on-line a miniștrilor Afacerilor Externe ai statelor membre CSI. La reuniune a participat și șeful diplomației moldovenești, Oleg…