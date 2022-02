„I Will Always Love You”… Zece ani fără o cântăreață epică: De ce a murit Whitney Houston (VIDEO) Guinness World Records o listeaza pe Whitney Houston drept “cea mai premiata artista din toate timpurile”. Aproape ca nu este loc pentru a inșira mlodiile, albumele, aparițiile acestei artiste de excepție și tocmai de aceea poate totul nu trebuie rezumat decat la o „fraza”: ”I Will Always Love You”… O artista de excepție, care s-a stins prea curand din viața și in mod tragic. Se implinesc, iata, azi, zece ani de la moarte ei și inca nu au fost elucidate multe lucruri. La 11 februarie 2012, cantareata Whitney Houston a fost descoperita inconstienta in cada de baie intr-un hotel de lux din Beverly… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

