I se spunea Croco! Întâmplări cu CTP în armată Florin Giurca a postat cu o amintire din armata cu Cristian Tudor Popescu (zis și Croco), cu care a fost coleg. Despre actualul gazetar a spus ca ”se simțea in cazarma ca peștele in apa”. Citam integral postarea: ”Tipul ala dezgustat de viața din randul de jos sunt eu. Durul de langa mine, cel cu figura de killer, era șeful meu de grupa. I se spunea Croco, dar numele lui era Cristian. Spre deosebire de mine, care consideram armata cea mai crancena oroare care mi se intamplase pana atunci, Croco se simțea in cazarma ca peștele in apa. Era in mediul lui. Ii placea la nebunie. Și, cand ii placea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul serii de marți, salvamontiștii din Gorj și Hunedoara au avut parte de o experiența neașteptata dupa ce au observat un meteorit stralucitor traversand cerul Romaniei. Inițial, au crezut ca este vorba despre un avion cu probleme tehnice, dar ulterior au realizat ca au fost martorii unui fenomen…

- Caz inedit in Brasov. O scrisoare semnata de un prizonier de razboi a strabatut distanța de 15 kilometri dintre Rupea si Viscri, prin serviciile companiei romane de poșta, in 76 de ani. Cel putin asa pare, la o simpla analiza.

- Finala celei de-a șasea ediții a competiției studențești Internet of Things Student Challenge, la ClujHub, organizata de Departamentul de Automatica al Facultații de Automatica și Calculatoare din cadrul Universitații Tehnice din Cluj-Napoca, singura competiție de proiecte in domeniul IoT din…

- Organizația Internaționala a Francofoniei organizeaza in colaborare cu artistul Keo, un concurs de interpretare in limba franceza cu titlul “La Francophonie en Chanson”. Concursul va avea loc la Iași, pe data de 23 mai 2023, la Teatrul Național – Sala Cub. Acest concurs este destinat tinerilor intre…

- Spitalul Municipal Sighișoara in colaborare cu Federația Sanitas Romania a organizat, in perioada 11-13 mai, in Sala Mare a Hotelului Imperial din Sighișoara, evenimentul-concurs cu tema "Meniuri de spitale, medicamente pentru suflet". Bucatari din 28 de spitale din Romania au dovedit ca stapanesc arta…

- Ministerul Educatiei a anunțat, luni, ca au inceput inscrierile la concursul de titularizare in invatamantul preuniversitar, ce va avea loc pe 12 iulie, dosarele putand fi depuse pana la data de 17 mai.

- Agroturismul este promovat saptamana aceasta la Targu Jiu. Studenți și cadre didactice ale Universitații „Constantin Brancuși”, din Targu Jiu, sunt implicați in mai multe acțiuni de promovare a tradițiilor, dar și a științei. In acest sens, programul de studii de licența Inginerie și management in alimentația…

- Doi elevi de la Colegiul Tehnic „Petru Mușat” din Suceava au ciștigat un premiu special și o mențiune la Olimpiada Naționala din aria curriculara , iar alți doi au obținut mențiuni la Concursul național pe meserii pentru invațamintul profesional. La Olimpiada, cu premiul special a fost rasplatit Daniel…