I-a pierit complet cheful de fotbal! Adrian Petre, cel mai slab de la FCSB la testele fizice » Fotbalistul situat la polul opus

- Atacantul celor de la FCSB, Adrain Petre, a revenit la perioada in care fotbalul era oprit din cauza coronavirusului: n-a mai jucat de mai bine de o luna și jumatate, a pierdut naționala și e propus de impresar altor formații, chiar și in Liga 1. Adrian Petre nu mai are viața la FCSB. Gigi Becali nu-l…

- Mulți jucatorii din Liga 1, de nivel cel mult mediocru, ajung in ziua de astazi sa caștige sute de mii de euro. Dar super fotbaliștii Romaniei din anii ’60, ’70 și ’80 nu au fost la fel de norocoși. Și se pot considera cu siguranța nedreptațiți. Iar cei care nu au reușit sa iși faca […] The post Fotbalistul…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a comentat joi la Digi24 bilanțul cazurilor de coronavirus din ultimele 24 de ore, care e de 1.504 de noi imbolnaviri, un record pentru țara noastra. „Situația inca nu este sub control, chiar daca in ultimele zile a fost un trend ușor descrescator, iata…

- Romania nu este condusa de persoane așa cum se intampla peste tot in lumea democratica și nu numai. Persoanele aflate in conducerea statului, fapt dovedit, au nume de cod. Aplombul acestor “suflete moarte” amintește de autoritarismul criminal al sistemului reprodus la scara societații actuale. Criza…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a pregatit o mutare surpriza: Toni Petrea revine la FCSB! Antrenor secund la Al Wasl, echipa antrenata de Laurențiu Reghecampf, Petrea (45 de ani), fost secund in mandatul lui Reghe, ar putea veni din acest sezon la FCSB. Becali nu a spus ca-l va demite pe Bogdan Vintila,…

- Ziarul Unirea Gicu Grozav a semnat cu Diosgyori VTK! Atacantul albaiulian iși continua cariera in Ungaria Gheorghe Grozav, atacantul albaiulian in varsta de 29 de ani, iși continua cariera in Ungaria, semnand cu Diosgyori VTK, echipa clasata pe locul al 7-lea in OTP Bank Liga. Fotbalistul lansat de…

- Fotbalistul moldovean Ion Nicolaescu continua parcursul reușit in Campionatul Belarusului. Atacantul moldovean a adus victoria lui FC Vitebsk in partida de pe teren propriu cu FC Minsk din etapa a 14-a.El a marcat singurul gol al meciului in minutul 12, transformand un penalty.

- Stuttgart, oraș situat in sud-vestul Germaniei, s-a confruntat in noaptea de sambata spre duminica cu revolte și jafuri din magazine, a anunțat postul de radio Deutsche Welle. In urma protestelor, la care au participat sute de persoane, mai mulți ofițeri de poliție au fost raniți. Asta dupa ce zeci…