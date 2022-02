Stiri pe aceeasi tema

- Industria jocurilor din intreaga lume a luat amploare mai ales in timpul pandemiei, cand au fost limitate interacțiunile fizice, iar activitațile s-au mutat online. Companiile de jocuri au raportat venituri aproape duble in primul an de pandemie. Cert este ca industria gaming-ului este in floare și…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, spune, despre taxarea bogaților, ca ceea ce trebuie o analiza atenta asupra taxarii muncii versus taxarea capitalului, pentru ca Romania impoziteaza foarrte mult munca, or asta descurajeaza performanța.

- Echipa constanteana a egalat performanta de acum trei ani, insa Cristian Manastireanu, presedintele gruparii, a tras un semnal de alarma in ce priveste finantarea formatiei de pe litoral. La 14 ani de la infiintarea clubului, Academia Phoenix CSU Simona Halep Constanta a atins din nou faza semifinalelor…

- Pentru sportiva de 24 de ani, sezonul recent incheiat a fost cel mai bun din cariera ei de pana acum. Pe langa faptul ca a intrat, in premiera, in Top 100, ea a avut si cateva zile la rand, in care a fost, pur si simplu, invincibila!

- Prof. Vasile Nicoara, directorul Colegiului National Mircea cel Batran, alaturi de prof. Adrian Nicolescu, din cadrul Catedrei de Fizica Stiinte ale Naturii a colegiului, dar si mircistul Victor Ioan Dumbrava sunt invitatii emisiunii ZIUA LIVE.ZIUA LIVE poate fi urmarita pe site ul nostru ZIUAConstanta.ro…

- Viitorul cancelar al Germaniei, Olaf Scholz, susține introducerea vaccinarii obligatorii împotriva COVID-19 pentru a stopa creșterea infectarilor din țara. Poziția sa a fost exprimata într-o întâlnire care a avut loc marți cu Angela Merkel, ș si liderii landurilor germane care…

- Sport Club Municipal Bacau, club fanion al Moldovei, cu o tradiție de peste 70 de ani de performanța deruleaza in parteneriat cu Primaria Bacau proiectul ”Susținerea moderna a sportivilor de top, filonul de aur al sportului de inalta performanța bacauan” Acest program este destinat tinerilor talentați…