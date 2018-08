Stiri pe aceeasi tema

- Monica Gabor este disperata, dupa ce fiica sa, micuta Irinuca, a fost diagnosticata cu salazion, o afectiunea la nivelul ochiului si are nevoie de opertie pentru a ii fi indepartate chisturile.

- Tragedia din județul Gorj scoate la iveala detalii șocante! Potrivit Compartimentului de Informare si Relatii Publice al IPJ Gorj, duminica, in jurul orei 19,00, un politist din cadrul Postului de Politie comunal Matasari a sesizat, prin apel 112, ca sotia sa, agent de politie la Transporturi Feroviare…

- Jurnalista Mara Banica nu va uita niciodata data de 26 septembrie 2003, cand și-ar fi putut pierde viața, incidentul petrecandu-se la ora 04.00, la 50 de metri distanța de locuința ei. Medicii i-au dat atunci 1% șanse de viața, dar jurnalista a supravietuit miraculos. Ea a facut dezvaluiri șocante despre…

- Un nou scandal zguduie spitalul din Buzau dupa ce un pacient a reclamat la poliție ca medicii iar fi uitat un tampon chirurgical in corp dupa o operație la colon. Grozavia a fost descoperita la șase luni dupa intervenția chirurgicala. Ștefan Radulescu de 71 de ani din Buzau a efectuat in luna decembrie…

- Vecinii spun ca cei doi se certau des, insa nimeni nu si-a inchipuit ca se poate ajunge la o crima. De aceassta data lucrurile au degenerat, iar barbatul in varsta de 57 de ani a pus mana pe un cutit si si-a injunghiat mortal sotia. Cand si-a dat seama ce a facut a vrut sa-si ascunda fapta…

- Un barbat de 40 de ani din Dolj care avea dureri mari a asteptat sapte ore duminica seara pe masa de operatie la Spitalul de Urgenta Craiova pana sa inceapa interventia chirurgicala. Medicul de garda s-a incapatanat sa il opereze in alta sala decat in cea care lucreaza de obicei, iar chinul pacientului…

- Celebra creatoare de moda Kate Spade a fost gasita moarta marti in apartamentul sau din New York, in ceea ce se presupune a fi o sinucidere, potrivit mass media locale citate miercuri de EFE. Spade, 55 de ani si nascuta la Kansas City (Missouri), a fost gasita de menajera sa la 10:20 ora locala (14:20…

- Imaginile omagiului adus tinerei care iubea mașinile și motoarele puternice au fost facute publice pe Facebook, de catre prietenii Adelinei. Cei prezenți au fost impatimiți ai vitezei și adrenalinei din Arad și Timișoara. Citeste si Ultimele cuvinte ale uneia dintre tinerele inecate cu masina…