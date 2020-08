Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Numarul carașenilor infectați de la debutul crizei a ajuns sa depașeasca 400 de cazuri, iar cel al deceselor a crescut la 25! Direcția de Sanatate Publica Caraș-Severin a transmis astazi un numar total de 416 cazuri, din care 46 sunt cazuri noi, confirmate sambata și duminica. De asemenea,…

- Sapte angajati din cadrul IJP Prahova au fost confirmati pozitiv cu noul coronavirus, a anuntat in aceasta seara purtatorul de cuvant al institutiei. Cei 7 colegi se afla in izolare la domiciliu inca de la inceputul saptamanii, fiind asimptomatici. Redam comunicatul IJP Prahova: Din pacate, astazi,…

- Bogdan Raba, un tanar din municipiul Vaslui, se numara printre victimele ale coronavirusului. Starea de sanatate a acestuia a inceput sa se degradeze in urma cu doua saptamani, cu dureri groaznice de spate șI picioare șI transpirație ambudenta. Confirmat pozitiv și internat in Spitalul Municipal de…

- ■ 12 angajati ai ISU Neamt sunt in carantina dupa ce un coleg al lor a fost confirmat ca fiind infectat cu COVID-19 12 angajati ai ISU Neamt sunt in carantina dupa ce un coleg al lor a fost confirmat ca fiind infectat cu COVID-19. Conform informatiilor oferite de reprezentantii institutiei amintite,…

- Un prorector de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad din Iasi a fost confirmat ca fiind infectat cu virusul SARS Cov-2. Zilele trecute, acesta a participat la o conferinta in Timisoara, iar la intoarcere a decis sa mearga la spital pentru o serie de analize.…

- Politistii de penitenciare care au intrat in contact cu colegul lor infectat cu noul coronavirus au fost scosi din serviciu si se afla la domiciliu, iar persoanele private de libertate care sunt contacti ai acestuia sunt monitorizati medical, in scop preventiv.

- Un barbat din Bistrița-Nasaud, confirmat in urma cu cateva zile cu CoVid-19, a decedat, luni, acesta fiind cel de-al 28-lea deces in județ, in contextul pandemiei. Barbatul era din comuna Parva, avea 66 de ani și a fost confirmat pe data de 28 mai cu CoVid-19. Astazi, 1 iunie, el a decedat. Barbatul…

- Directorul filialei din Neamt a Crucii Rosii a murit, dupa ce acum trei saptamani a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Anunțul a fost facut chiar de directorul Crucii Roșii Romania.”Am primit cu adanca tristete vestea trecerii la cele vesnice, la varsta de 64 de ani, a colegului nostru Florin Piclea,…