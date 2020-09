Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare spital din județul Hunedoara, respectiv Spitalul Județean de Urgența Deva, a demarat o procedura de achiziție de echipamente sanitare. Peste 53 de milioane de lei este valoarea contractului. Mai exact, 53.422.658,28 de lei aloca unitatea medicala pentru incheierea unui acord cadru de…

- CARAS-SEVERIN – La Caransebes se moare pe banda rulanta, fiindca cele mai multe decese din ultima perioada au fost inregistrate la Spitalul Municipal de Urgenta din municipiul de pe Timis si Sebes! In noaptea de marti spre miercuri, dupa 18 zile de internare la spitalul suport COVID din Caransebes,…

- SCRISOARE DESCHISA Domnului Ministru al Sanatații, dr. Nelu Tataru Domnule ministru al sanatații, In ultimele luni am asistat cum in județul Vrancea numarul de infectari cu noul coronavirus SARS-CoV-2 a urmat un ingrijorator trend crescator punand in pericol sanatatea cetațenilor și sistemul public…

- Municipiul Bistrița se numara printre cele 10 din țara care au primit bani pentru achiziționarea de echipamente medicale necesare in lupta impotriva Covid-19. Municipalitatea ii folosește pentru azilul de batrani și cel de noapte. 350 de milioane de euro sunt disponibili pentru spitalele și municipiile…

- Spitalul Județean de Urgența Bistrița se numara printre cele 10 din țara care au primit bani pentru achiziționarea de echipamente medicale necesare in lupta impotriva Covid-19. Unitatea medicala a primit 870.000 de lei de la Ministerul Fondurilor Europene. 350 de milioane de euro sunt disponibili pentru…

- Județul nostru se lauda cu aparat de plasmafereza pentru recoltarea de la pacienții vindecați de COVID-19. Totuși, pana acum, doar 16 persoane au donat, iar numarul donatorilor este in scadere. Astazi, jandarmul vindecat de COVID-19 a donat plasma pentru a sprijini medicii in vindecarea altor bolnavi.…

- Pacienții infectați cu noul coronavirus nu vor mai fi tratați la Spitalul Județean de Urgența Deva. Modificarea a fost publicata in Monitorul Oficial. Hunedorenii infectați cu COVID-19 vor fi tratați la spitalul municipal din Hunedoara, dar și la spitalele suport COVID din Lupeni, Vulcan, Hațeg și…

- In urma discuțiilor pe care prefectul județului Hunedoara, Vasilica Poteca, le-a avut la Ministerul Sanatații, Spitalul Județean de Urgența Deva beneficiaza de o suplimentare de buget cu 8 milioane lei (aproximativ 1,6 milioane euro). Banii alocați de Guvernul Romaniei vor fi folosiți pentru…