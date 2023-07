Stiri pe aceeasi tema

- Misiune speciala pentru pompierii din Hunedoara. Au salvat un castor care a intrat in bazinul cu apa nefunctional al Statiei de Tratare de la Criscior. Animalul, care este protejat de lege, nu avea nicio sansa sa iasa singur din bazin, avand in vedere ca marginile erau abrupte. Castorul a fost botezat…

- ”Un angajat al Statiei de tratare a apei Criscior a sunat la 112, anuntand faptul ca un castor inoata nestingherit intr-unul dintre bazinele nefunctionale aflate in incinta unitatii.Pompierii din Brad s-au deplasat la locul solicitarii si intr-adevar, castorul nu mai avea nicio sansa sa iasa din noua…

- La data de 13 iulie 2023, in jurul orei 13:00, polițiștii au fost sesizați despre faptul ca, pe DN76, pe raza satului Saliștioara, a avut loc un accident rutier. Polițiștii care s-au deplasat la fata locului au constatat, in urma cercetarilor, ca un barbat in varsta de 58 de ani, din comuna…

- Peste 100 de gospodarii au fost inundate si 42 de persoane au fost evacuate, in noaptea de duminica spre luni, in urma inundatiilor cauzate de aversele torentiale care au produs viituri puternice in satele Risculita, Risca si Baldovin din comuna Baia de Cris, a informat Inspectoratul pentru Situatii…

- Bucuresci, localitatea ce poarta numele Capitalei tradus in grai ardelenesc, a fost lovita de potop in ultimele ore ale zilei de miercuri 31 mai 2023. Zona de nord a județului Hunedoara s-a aflat, pana la ora 23, sub avertizare hidrologica Cod roșu. Peste doi kilometri de drum județean au fost acoperiți…

- Patru catelusi au fost salvati de pompierii din Hunedoara dupa ce au cazut intr-un canal. Animalele traiau pe langa un bloc, iar o femeie obisnuia sa ii ingrijeasca, insa la un moment dat a observat ca lipsesc si i-a descoperit cazuti in canal, astfel ca a chemat salvatorii. "Fascinati probabil de antrenamentele…

- In ultimele trei zile, salvatorii hunedoreni au intervenit in 186 de situații de urgența. Fața de intervalul anterior s-a constatat o creștere a numarului de incendii, cele mai multe produse in gospodarii. „In ultimele 72 de ore, echipajele operative din cadrul ISU Hunedoara…