- Un barbat de 71 de ani, din orasul Lupeni, a fost arestat pentru 30 de zile, sub acuzatia de omor, dupa ce a injunghiat, in inima, un tanar de 33 ani, care a decedat, informeaza Agerpres. Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Hunedoara, fapta a avut loc pe fondul consumului de alcool,…

- Un tanar de aproximativ 15 ani a fost atacat in aceasta seara (azi, 26 februarie), in jurul orei 19.00, langa McDonald’s de pe Drumul Careiului. La fata locului au ajuns echipaje de la Poliție și Ambulanța. Victima, care a fost lovita in spate cu un corp contondent, a fost preluata de echipajul de pe…

- Albert Balint, fiul lui Sile Camataru, in vista de 32 de ani, fost extradat miercuri seara din Germania. Pe numele sau Judecatoria Slatina a emis mandat de arestare preventiva in 24.09.2020, fiind cercetat pentru savarșirea de infracțiuni la regimul rutier. Pe 19 octombrie 2019, Albert Florian Balint…

- O crima a avut loc in plina strada, in jurul orei 16:00, in Capitala. Doi tineri s-au certat, iar unul dintre ei a scos un cuțit și l-a injunghiat pe celalalt. La scurt timp dupa agresiune, victima a murit.

- F. T. In seara zilei de 7 ianuarie, in jurul orei 19:30, polițiștii prahoveni au fost anunțați ca in satul Zanoaga (comuna Dumbrava) un tanar a fost victima unei agresiuni. Potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, „la fața locului s-a deplasat o echipa de cercetare, care a stabilit ca, pe fondul unor…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, Otilia Iosifescu, mai multi tineri au participat la o petrecere care a avut loc in comuna Dumbrava, iar la un moment dat acestia au inceput sa se certe din motive minore.Disputa a degenerat, iar unul dintre tinerii implicati…

- Un conflict spontat intre trei tineri a avut loc la Medgidia. In urma acestuia a rezultat ranirea unui barbat, acesta fiind intepat cu un obiect taietor in zona spatelui.Astazi, in jurul orei 16.50, politisti din cadrul Politiei municipiului Medgidia au fost sesizati, prin apel 112, despre faptul ca…