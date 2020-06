Aproape 4.500 de apartamente din municipiul Deva au ramas fara apa calda, dupa ce termocentrala Mintia s-a oprit, duminica noaptea, din lipsa de carbune, instalatiile urmand sa fie repornite pe 1 iulie.



Potrivit administratorului special al Complexului Energetic Hunedoara (CEH), Cristian Rosu, lipsa carbunelui a fost cauzata de oprirea Minei Lupeni, care a fost inundata in urma ploilor torentiale care au cazut vineri dimineata in Valea Jiului.



"Se lucreaza la evacuarea apei din Mina Lupeni, procedura care o sa dureze, credem noi, vreo doua zile. In acest timp o sa porneasca…