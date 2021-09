Hunedoara: SEWS-România anunţă închiderea punctelor de lucru din Haţeg şi Orăştie; 640 de angajaţi vor fi concediaţi Producatorul de cablaje pentru industria auto SEWS-Romania va incepe un proces de concediere colectiva ce va avea ca rezultat inchiderea punctelor de lucru din orasele Hateg si Orastie, precum si restructurarea activitatilor suport, masurile urmand sa afecteze aproximativ 640 de angajati, se arata intr-un comunicat al societatii, transmis joi AGERPRES.



"Motivul principal al acestei decizii este cresterea costurilor de productie directe si indirecte, rezultand in scaderea competitivitatii, precum si criza actuala din industria auto, in contextul pandemiei COVID-19. Procesul de restructurare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procesul de aprobare pentru vaccinul rusesc anti-COVID-19, Sputnik V a primit suspendare de la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Motivul ar fi ca procesul de fabricatie al serului nu a indeplinit standardele necesare, conform unui oficial regional al OMS. Deși cercetarile publicate in jurnalul…

- Vizita se desfasoara in cadrul dialogului bilateral constant la nivel inalt din ultimii ani, precum si in contextul aniversarii in acest an a 110 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice dintre Romania si Confederatia Elvetiana, a transmis Administrația Prezidențiala intr-un comunicat. Cei doi…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta implementarea unor noi masuri pentru reducerea birocratiei in activitatea consulara prin simplificarea procedurilor aplicabile in materie de cetatenie privind documentele necesare pentru depunerea cererilor privind acordarea/redobandirea cetateniei romane,…

- In incercarea de a impulsiona procesul vaccinarii, medicii de familie care vaccineaza anticovid pacienți la domiciliu, ar putea primi cu 20 de lei in plus fața de tariful de 40 de lei pe care il primesc daca administreaza vaccinul la cabinet. Guvernul a lansat in dezbatere publica un proiect de modificare…

- Iurie Roșca a publicat actul emis de autoritațile romane, in baza caruia a primit refuz de a intra in Romania timp de 3 ani. Deși actul dateaza cu 14 iulie, Roșca a dat de ințeles ca este o eroare, iar documentul l-a primit in aceasta dimineața. „Este o persoana care a fost data in consemn in scopul…

- Opt centre de vaccinare din judetul Hunedoara isi vor suspenda activitatea in perioada urmatoare, iar altele vor avea un program redus, din cauza ca adresabilitatea populatiei catre actiunile de imunizare a scazut in ultima vreme, a informat miercuri Directia de Sanatate Publica (DSP). Astfel,…