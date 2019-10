Minerii de la exploatarile Paroseni si Uricani au continuat marti, pentru a doua zi consecutiv, protestul inceput in subteranul celor doua mine, in paralel reprezentantii sindicatului, administratia si autoritatile judetene incercand sa gaseasca o solutie pentru dezamorsarea conflictului, in cadrul unei sedinte a Comisiei de dialog social de pe langa Prefectura Hunedoara.



In urma discutiilor, s-a convenit ca 60 dintre minerii de la Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului (SNIMVJ), de care apartin cele doua exploatari, sa fie preluati de catre Complexul Energetic Hunedoara…