Hunedoara: Mocăniţa din Ţara Moţilor circulă pentru turişti începând de sâmbătă Mocanita din Tara Motilor va circula, in perioada iulie-septembrie, intre localitatile Criscior si Brad, la fiecare sfarsit de saptamana, capacitatea maxima a trenului pe linie ingusta fiind de 100 de persoane. Potrivit unui anunt al companiei de cale ferata ingusta, postat pe site-ul societatii, prima cursa a trenului tras de locomotiva cu abur este programata in aceasta sambata, urmand ca mocanita ca functioneze pana pe 11 septembrie, in fiecare sambata si duminica. Plecarile sunt stabilite la orele 11,00, 13,00 si 15,00 din gara Criscior si la orele 12,00, 14,00 si 16,00 din gara Brad, pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

