- Tone de moloz s-au prabusit, miercuri, peste muncitorii surprinsi de surparea unui turn cu schip la suprafata exploatarii miniere Uricani, din Valea Jiului, victimele aflandu-se intr-o autobasculanta care lucra la ecologizarea minei. La fata locului actioneaza echipe de salvare ale pompierilor militari…

- Ziarul Unirea Tanara care a ”impraștiat” coronavirusul in Hunedoara, internata din nou la o zi dupa externare: ” Ar trebui tratata acum la Neurologie, sectie pe care a inchis-o” Tanara care a ”impraștiat” coronavirusul in Hunedoara, internata din nou la o zi dupa externare: ” Ar trebui tratata acum…

- O femeie de 26 de ani din Valea Jiului, depistata cu coronavirus, s-a ales cu dosar penal dupa ce nu a respectat masura izolarii la domiciliu. Deși știa ca este infectata, tanara s-a plimbat libera prin oraș, timp de aproape o saptamana. Femeia a fost și in doua spitale, insa nu a spus nicidecum ca…

- Creste numarul persoanelor infectate cu coronavirus in Romania. Noul bilant anuntat de autoritati: 59 de cazuri. Parchetul de pe langa Judecatoria Petrosani s-a sesizat din oficiu si a deschis un dosar penal „in rem“, pentru fapta, in cazul femeii din Valea Jiului care nu a respectat conditiile de izolare…

- Voluntari germani presteaza servicii sociale la Petrila. In fiecare an, o echipa de voluntari din Germania lucreaza la cladirea vechii direcții a minei Lonea, unde iși desfașoara activitatea ”Asociația creștina Grauntele Petrila”, condusa de domnul Ghița Guran, pentru a ajuta la amenajarea acestei…

- Un angajat al Complexului Energetic Hunedoara a ajuns, marți, in stare grava la spital, dupa ce a fost atacat de caini in curtea fabricii. Barbatul a fost dus la Timișoara, pentru ca in Hunedoara nu au deloc ser antirabic. Barbatul de 47 de ani din Vulcan, județul Hunedoara, este angajat la Preparația…

- Horațiu Lasconi a fost ales președinte al Tineretului Național Liberal de la Petrila. Horațiu Lasconi a fost ales președinte cu unanimitate de voturi. Președintele TNL Petrila explica ce l-a determinat sa faca pasul spre politica. Tinerii vor sa se implice in dezvoltarea Vaii Jiului. “Ma simt…

- Liberalii din municipiul Lupeni vin cu o propunere pentru susținerea creșterii natalitații in localitate. Cristian Roșu, președintele PNL Lupeni, propune alocarea din bugetul local a sumei de 500 de lei pentru fiecare nou-nascut. Este o practica deja utilizata in mai multe localitați din țara. Astfel,…