Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost amendat cu 8.500 de lei de politisti dupa ce a refuzat accesul unei echipe de control intr-un complex turistic situat in apropierea lacului de acumulare Cincis, de langa municipiul Hunedoara, acesta inchizand poarta unitatii, cu toate ca localul avea program la ora verificarii, potrivit…

- Un copil de un an si bunica acestuia, in varsta de 53 de ani, au fost raniti usor intr-un accident de circulatie care a avut loc duminica pe DN7, in zona localitatii Santandrei, victimele fiind transportate cu ambulantele la Unitatea de Primiri Urgente din Deva, potrivit Agerpres. Potrivit Inspectoratului…

- Un motociclist de 39 de ani a fost grav ranit, luni, intr-un accident de circulatie produs in localitatea Santamaria Orlea, in apropiere de Hateg, dupa ce o tanara de 18 ani, aflata la volanul unui autoturism, nu i-a acordat prioritate, informeaza Agerpres.Citește și: Un bucureștean a fost…

- Un barbat de 83 de ani, din Petrosani, a fost lovit marti de un autobuz al firmei locale de transport in comun pe o trecere de pietoni din municipiul Deva, politistii intocmind un dosar penal pe numele soferului pentru vatamare corporala din culpa noteaza Agerpres. Accidentul a avut loc pe bulevardul…

- Patru pistoale de diferite tipuri au fost descoperite de politisti in mai multe locuinte ce apartin unui barbat de 40 de ani, din municipiul Hunedoara, in cauza fiind deschis un dosar penal pentru infractiunea de nerespectare a regimului armelor si munitiilor, a informat sambata Inspectoratul de…

- Un tanar de 20 de ani a fost arestat preventiv, marti, pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala, dupa ce a batut o persoana pana cand aceasta a intrat in stare de coma, in urma unui scandal ce a avut loc la Harsova potrivit Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ),…

- Incidente violente au avut loc, sambata dupa-amiaza, in Hunedoara, intre polițiști și localnici. Oamenii au lovit mașinile polițiștilor dupa ce aceștia au vrut sa rețina un barbat fara declarație asupra lui, recalcitrant și care se afla sub influența alcoolului, conform informațiilor furnizate de Inspectoratul…