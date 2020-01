Stiri pe aceeasi tema

- Arda Turan (32 de ani) a cerut incetarea imprumutului la Bașakșehir și revenirea sub comanda lui Ernesto Valverde la Barcelona. Arda Turan are contract cu Barcelona pan la finalul sezonului in curs, dar a fost imprumutat la formația favorita a președintelui turc Recep Erdogan. Revenirea la Barcelona…

- ACCIDENT GRAV in Baia Mare. DOUA MAȘINI facute PRAF.O persoana ranita in urma impactului Un accident rutier grav a avut loc in Baia Mare pe strada Vasile Lucaciu, din informatiile noastre doua autoturisme au fost implicate intr-un accident. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE…

- FC Barcelona ar fi inaintat o oferta formala celor de la Dinamo Zagreb pentru mijlocașul Dani Olmo (21 de ani). Dani Olmo este un produs al La Masia, unde a fost legitimat intre 2007 și 2014. Barcelona incearca sa profite de faptul ca Olmo va ramane liber de contract incepand cu 2021 și spera sa poata…

- Accident grav in urma cu puțin timp in Maramures. Patru persoane ranite. Doua masini facute praf Accident grav in urma cu puțin timp in Poienile de Sub Munte.In urma accidentului au rezultat patru victime constiente.Doua autoturisme au fost implicante in evenimentul rutier. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Mihaela Tatu facea furori acum ceva timp pe micile ecrane, fiind una dintre cele mai apreciate prezentatoare tv. Vedeta si-a facut aparitia din nou, de aceasta data cu un proiect diferit fata de ceea ce facea in trecut.

- Patronul lui Chelsea, Roman Abramovici, a respins oferta unui om de afaceri american pentru cumpararea clubului englez, au anuntat marti Wall Street Journal si Financial Times, citate de France Football si agerpres.ro.

- Piața automobilelor noi a inregistrat o creștere in primele noua luni ale anului, conform datelor publicate de APIA. Vanzarile din Romania de mașini noi au fost susținute in principal de persoanele juridice, insa ponderea realizata de persoanele fizice a fost și aceasta in creștere. Vanzarile de autovehicule…