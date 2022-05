Stiri pe aceeasi tema

- Ocupanții ruși iși retrag forțele in sudul Ucrainei pentru a incerca sa atace orașele din regiunea Dnipropetrovsc, a transmis de președintele Volodimir Zelenski in discursul sau de astazi.

- Uniunea Europeana (UE) a condamnat luni loviturile de rachete si bombardamentele fara discernamant si ilegale impotriva civililor intreprinse de Rusia in Ucraina si a denuntat crime de razboi, informeaza AFP. "UE condamna continuarea bombardamentelor fara discernamant si ilegale impotriva civililor…

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avertizat in legatura cu o ofensiva a Rusiei in estul țarii, in timp ce mai mulți civili au fost uciși duminica de bombardamente intense in nord-estul țarii, relateaza CNN. Ucrainenii lupta pentru Mariupol: Forțele ucrainene continua sa apere orașul-port din…

- Este cea de-a 47-a zi de razboi pe teritoriul Ucrainei, iar forțele lui Vladimir Putin nu se opresc aici. Armata rusa se pregatește de un nou asalt in est! Iata care sunt cele mai noi informații de pe campul de lupta!

- Razboi in Ucraina, ziua 47. Procurorul general al Ucrainei afirma ca 1.222 de cadavre au fost descoperite in regiunea Kiev de cand forțele rusești s-au retras din zona. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill I, a facut apel la enoriașii rusi, duminica

- Trupele ruse se regrupeaza pe teritoriul Rusiei si se pregatesc pentru o operatiune ofensiva in estul Ucrainei, unde vor incerca sa controleze in totalitate regiunile Donetk si Lugansk, potrivit ultimului buletin de razboi al Statului Major al armatei ucrainene, publicat marti, in a 41-a zi a invaziei.…

- Jurnalistul Vitalie Cojocari a facut o radiografie a ceea ce a fost noaptea trecuta in Ucraina. El spune: „Ucrainenii au avut o noapte alba. Cei care au avut șansa, au coborat la metrou, acest adapost antiaerian devenit arhiplin. Pozele sunt ravașitoare. Sunt copii, sunt animale care au stat toata noaptea…

- Doi soldați ucrainieni, raniți de atacurile separatiștilor in estul Ucrainei. Acuzații intre armata și formațiunile pro-ruse Doi soldați ucrainiei au fost raniți in urma unor atacuri in estul Ucrainei. Forțele ucrainene au inregistrat 60 de atacuri joi și șase vineri, din partea separatiștilor, cele…