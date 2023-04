Stiri pe aceeasi tema

- "Au fost elemente de organizare la nivelul municipiului Bucuresti. Am stabilit ca, in perioada urmatoare, pana la maximum 90 de zile, vicepresedintele regional sa preia conducerea interimara si sa pregateasca alegerile la nivelul filialei Bucuresti", a declarat Nicolae Ciuca. "Am avut in analiza si…

- 103 de locuri de munca au fost scoase la concurs de Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF). Pe lista celor 103 posturi vacante scoase la concurs se numara poziții in Direcția generala antifrauda fiscala, Direcția generala control venituri persoane fizice, Direcția generala coordonare control…

- Nicolae Ciuca a transmis un mesaj femeilor cu ocazia zilei de 8 Martie. Premierul da asigurari și susține ca Guvernul va continua sa sprijine femeile, prin masuri concrete, in tot ceea ce iși doresc sa realizeze. ”Sarbatorim astazi femeile din viata noastra si le transmitem cele mai bune ganduri, de…

- Un oficial al Directiei de Taxe a UE vine la Bucuresti pentru discutii privind politica fiscala a UE și pentru a lamuri cu Ministerul de Finanțe unde platește OMV. Comisia Europeana are nevoie de clarificari suplimentare din partea Ministerului Finantelor inainte de a raspunde autoritatilor romane asupra…

- Consultarile sunt esentiale pentru a stabili aplicarea contributiei de solidaritate si in cazul OMV Petrom, companie care a anuntat ca, potrivit propriei interpretari a situatiilor sale financiare, nu va trebui sa plateasca. Cazul, o speta fiscala complexa care trebuie clarificata de catre autoritatile…

- Judecatoarea care a suspendat analiza tezei de doctorat a premierului Ciuca a avansat spectaculos in cariera. A fost pusa șefa Judecatoarea Ionela Tudor de la Curtea de Apel (CAB) București, cea care a motivat, anul trecut, prin nevoia de stabilitate politica a țarii, controversata decizie de stopare…

- Romania are doua planuri privind consolidarea si reabilitarea cladirilor cu risc seismic. Potrivit premierului, unul dintre planuri este finantat prin bugetul de stat iar altul prin PNRR – Programul Valul Renovarii. „In acest moment, exista doua planuri de reabilitare seismica. E un plan care se deruleaza…

- Liderul PSD arunca in ograda PNL eșecul mandatului primarului Nicușor Dan și considera cliberalii ar trebui sa isi asume ca au gresit atunci cand i-au sustinut pe Nicusor Dan si pe Clotilde Armand. „Domnul Nicusor Dan a fost votat. Nicusor Dan este candidatul Partidului National Liberal si al USR. Sa…