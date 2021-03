Huawei ține steagul sus,în pofida sacțiunilor americane Gigantul tehnologic chinez a continuat sa creasca veniturile și profitul net in 2020, in ciuda dificultaților operaționale provocate de Covid-19 și a sancțiunilor in curs impuse de catre guvernul SUA. Huawei s-a menținut puternic in fața adversitații, a spus directorul Ken Hu. Veniturile anuale ale companiei cu sediul in Shenzhen au crescut cu 3,8%, pana […] The post Huawei ține steagul sus,in pofida sacțiunilor americane first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- VACCINUL companiei americane Novavax are o eficiența de 89%. Cat de eficient este pentru tulpinile nou aparute Compania americana de biotehnologie, Novavax, a confirmat joi ca vaccinul sau are o eficienta de 89% impotriva Covid-19, dar este redusa semnificativ in fata variantei sud-africane, conform…

- Gigantul chinez de telefoane mobile Huawei vrea sa produca autovehicule electrice sub propriul brand. Primele modele ar putea fi lansate in acest an, scrie Reuters, citand surse anonime. Insa compania...

- Gigantul telecom chinez Huawei se orienteaza catre tehnologii destinate crescatorilor de porci dupa ce a fost vizat de sancțiuni dure din partea Statelor Unite asupra smartphone-urilor sale, potrivit BBC . Compania chineza a fost oprita din accesarea unor componente vitale pentru telefoanele sale dupa…

- Guvernul SUA a interzis Huawei accesul la tehnologiile SUA incepand cu mai 2019, in conformitate cu entity list. Acest scandal “Trump vs. Huawei” a creat o serie de probleme pentru Huawei, dar in urma restricțiilor au avut de suferit și companiile care faceau comerț cu compania din America. Unii furnizori…

- Gigantul farmaceutic elvețian Novartis a anunțat vineri ca a semnat un acord pentru a ajuta la producerea vaccinului Covid-19 al Pfizer-BioNTech. Este o acțiune menita sa ajute la intensificarea producției, potrivit Reuters. Acordul, semnat cu grupul german BioNTech, prevede ca Novartis sa ofere capacitatea…

- "Economia culturala este o parghie puternica de export si de influenta pentru Uniunea Europeana, exporturile de bunuri culturale reprezentand mai mult de 28,1 miliarde de euro in 2017", se arata in studiu. Potrivit studiului, veniturile din sector - care include TV, cinema, radio, muzica, edituri,…

- Pomerania Inferioara din Germania ar putea avea un plan care sa faciliteze finalizarea conductei Nord Stream 2 din Rusia (furnizor Gazprom), pe fondul incercarilor SUA de a anula proiectul conductei de 11 miliarde de dolari din Marea Baltica. Administrația regionala a propus inființarea unei „Fundații…

- Chiar daca 2020 nu a fost tocmai cel mai bun an pentru cei mai mulți dintre noi, acesta a adus cu sine destule vești bune in ceea ce privește piața de smartphone-uri. Cei mai importanți producatori ai planetei s-au intrecut in lansari de top și au fentat cu brio provocarile pe care pandemia globala…