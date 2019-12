Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatii vor dezbate miercuri, la Bruxelles, Pactul ecologic european menit sa transforme Uniunea Europeana in primul continent neutru din punct de vedere climatic, potrivit unui comunicat dat publicitatii luni de Parlamentul European. Sedinta plenara extraordinara va avea loc miercuri incepand…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a asigurat Africa de ferma sustinere a Uniunii Europene sambata, la Addis Abeba, in prima sa deplasare in afara UE dupa preluarea oficiala a atributiilor la 1 decembrie, informeaza AFP. "Sper ca prezenta mea la Uniunea Africana (UA) va putea trimite…

- Albania si Macedonia de Nord 'ar fi meritat' ca negocierile de aderare la Uniunea Europeana a acestor state sa inceapa, a declarat miercuri noua presedinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-o conferinta de presa la Strasbourg, transmite AFP. Cele doua state 'merita…

- Dupa ce au evaluat comisarii desemnati, deputatii europeni vor decide miercuri daca vor alege Comisia ca intreg, ceea ce va permite noului executiv comunitar sa isi preia mandatul. Votul in plenul PE din 27 noiembrie va incheia procedura de examinare atenta de catre Parlamentul European a echipei…

- Posibilitatea ca Ursula von der Leyen sa devina in acest an presedinte al Comisiei Europene depinde de capriciile politicii romanesti, comenteaza marti politico.eu, cu referire la evolutiile din Romania care afecteaza calendarul preluarii mandatului de viitorul executiv al Uniunii Europene potrivit…

- Ursula von der Leyen, viitoarea șefa a Comisiei Europene, cere Londrei sa desemneze un comisar european în cazul în care va face parte din Uniunea Europeana și dupa 31 octombrie.

- Președintele-ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat joi ca Marea Britanie va trebui sa nominalizeze un comisar european in cazul in care va fi in continuare țara membra a Uniunii Europene și dupa data de 31 octombrie, informeaza

- Cetatenii romani din Marea Britanie vor fi foarte bine protejati prin Acordul Brexit, a declarat vineri presedintele Klaus Iohannis, care a participat la Consiliul European de la Bruxelles. “Vestea foarte buna, legata de ce am discutat ieri, este ca am ajuns la un Acord pe Brexit pe intelegerea discutata.…