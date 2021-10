Stiri pe aceeasi tema

- Printre efectele pandemiei asupra romanilor se numara și acumularea de kilograme in plus. Astfel, 37% dintre romani declara ca au luat in greutate de la inceputul pandemiei pana in prezent, iar media este de 7,4 kg, conform unui studiu realizat de Huawei Consumer BG impreuna cu IPSOS in 10 țari. Romanii…

- Comisia Europeana a anunțat joi noi masuri juridice împotriva României și a altor 18 state membre UE care nu au implementat înca în legislații Codul European al Comunicațiilor. Daca în 2 luni nu remediaza probleme, cazul poate ajunge la Curtea Europeana de Justiție. Lipsa…

- Nationala de volei masculin a Rusiei este prima sfertfinalista a Campionatului European, dupa ce a eliminat sambata, in optimi, reprezentativa Ucrainei, potrivit news.ro. Rusia s-a impus cu scorul de 3-1, pe seturi 22-25, 25-16, 25-22, 25-22. Tot sambata se va juca si a doua partida…

- Spatiul de libera circulatie „Schengen nu este functional în acest moment”, a declarat sâmbata premierul ceh Andrej Babis, într-un interviu acordat ziarului Pravo, el argumentând ca acordul privind acest spatiu încheiat în anul 1985 nu este în masura,…

- Medaliatele editiei trecute, Serbia, Turcia si Italia, conduc grupul echipelor calificate in optimile de finala ale Campionatului European de volei feminin, organizat impreuna de Romania, Bulgaria, Serbia si Croatia. Toate cele trei au incheiat grupele cu cate cinci victorii, doar campioana europeana…

- Glasgow Rangers a obținut joi o victorie dificila, scor 1-0, în fața armenilor de la Alaskert FC. Pe stadionul Ibrox, Ianis Hagi a fost titular. Cu internationalul român Ianis Hagi titular, campioana Scotiei a câstigat desi a jucat în zece oameni mai bine de o repriza.…

- In urma invitației primita de la organizatorii Festivalului Internațional de la Ohrid, Macedonia, Corul Doruleț a fost acceptat la secțiunea Folclor. Deși o perioada lunga din pandemie corul nu a reușit sa repete ca de obicei, in ultimul timp s-au intensificat repetițiile, astfel incat prezentarea la…

- Angajatii din Romania au fost pe primul loc in UE la numarul orelor lucrate pe saptamana in 2020, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistica. Astfel, angajatii romani au lucrat, in medie, 40,4 ore pe saptamana anul trecut, fiind urmati in clasament de cei din Bulgaria, cu 40,2 ore…