Stiri pe aceeasi tema

- Pe 18 octombrie Apple a dezvaluit cele mai noi tablete ale sale, schimband si modul in care se raporteaza la iPad-ul de buget. Asa numitul iPad 10 devine un soi de iPar Air Lite. El a debutat alaturi de noi modele iPad Pro si avem detalii despre tableta cea „ieftina” mai jos. iPad 10th gen primeste…

- Honor a anuntat noi telefoane in China si pare a se aventura in zona telefoanelor de gaming. A lansat modelul entry level Play 6C, dar si telefonul axat pe performanta Honor X40 GT, cu procesor Qualcomm Snapdragon 888 la bord. Honor X40 GT are un ecran IPS LCD de 6.81 inch, cu rezolutie Full HD+ si…

- Motorola continua seria de lansari, de aceasta data nu cu telefoane midrange sau flagship-uri cu camere de 200 de megapixeli , ci cu telefoane de buget, modele entry level. E vorba despre Moto e22 si e22i, care au destule elemente in comun. Ce le separa aflati mai jos. Pentru inceput Moto e22 ruleaza…

- Faceți cunoștința cu LaLa, un pinguin rege care și-a parasit casa friguroasa și a ajuns intr-un oraș cald din Japonia , unde a trait ca membru al unei familii. In timpul zilei, el parasea camera sa extrem de bine climatizata și se aventura la piața locala de pește – purtand un rucsac in forma de pinguin,…

- Sony nu a venit la IFA 2022 cu al sau telefon flagship de toamna, preferand sa il anunte in Japonia. E vorba despre un telefon compact aici, Sony Xperia 5 IV, care vine cu o baterie mai mare decat predecesorul si ecran mai luminos. Avem in continuare de-a face cu un telefon foarte compact, dar unul…

- Samsung a adaugat inca un telefon de buget portofoliului sau variat si anume Samsung Galaxy A04. Terminalul vine dupa un Galaxy A03 lansat in noiembrie 2021 si seamana cu predecesorul sau, aducand un ecran cu breton picatura si muchii groase. Dupa modelul lui Galaxy S22 Ultra, cele doua camere din spate…

- Motorola a avut o luna august foarte ocupata, prezentand primul telefon cu camera de 200 de megapixeli, Moto X30 Pro, dar si un telefon pliabil nou, Moto RAZR 2022 . Ce a ratat lumea a fost celalalt telefon prezentat odata cu Moto X30 Pro, Moto S30 Pro. Ei bine acesta este probabil cel mai usor telefon…

- Daca lansarea lui iPhone 14 pare batuta in cuie pentru prima jumatate a lunii septembrie 2022, lucrurile sunt ceva mai neclare cu iPad-urile din 2022. Surse apropiate de furnizorii de componente cu care lucreaza Apple afirma ca ni se pregateste un iPad 10 de buget „cu schimbari mari de design” pentru…