- ​Compania chineza de tehnologie Huawei a avut un an greu fiindca business-ul a scazut cu un sever 29% din cauza restricțiilor impuse de SUA, dar și a crizei procesoarelor. Compania a avut o cifra de afaceri de 99 miliarde dolari în acest an, dar divizia de smartphone-uri a scazut puternic. Cota…

- Compania romaneasca de curierat FAN Courier estimeaza pentru acest an o cifra de afaceri de 1,06 miliarde lei, in crestere cu 5% fata de anul 2020, iar pentru 2022 ia in calcul un avans al afacerilor de 15%. Pentru 2022, bugetul de investitii este estimat la 30 milioane de euro, directiile principale…

- ​Didi Global, un fel de Uber al Chinei, se va delista de la bursa de la New York dupa nici cinci luni de când a intrat și are în plan sa se listeze la bursa din Hong Kong. Mișcarea este înca o dovada despre animozitațile în creștere dintre SUA și China, ambele țari dorind sa…

- Cu o istorie de 25 de ani, Promelek XXI distribuie peste 35.000 de produse Piața de DIY aduce cca. 35% din business-ul companiei Triplarea cifrei de afaceri in ultimii 7 ani Soluțiile de e-mobility și de automatizarea cladirilor, noile linii de business cu proiecție de creștere importanta Compania clujeana…

- Profitul producatorului national de gaze Romgaz a crescut cu 22,7%, in primele noua luni ale acestui an, pana la 1,156 miliarde lei, fata de perioada similara a anului trecut, pe fondul unei majorari a productiei de gaze cu 15,9%, potrivit raportului companiei transmis la Bursa de Valori Bucuresti.…

- Yahoo Inc. a anuntat marti ca se retrage din China din cauza „mediului de afaceri si juridic tot mai solicitant”, informeaza Associated Press.Compania a transmis ca serviciile sale nu mai sunt accesibile din China continentala începând cu 1 noiembrie.„Yahoo ramâne…

- ​Grupul Alphabet a înregistrat trimestrul trecut o cifra de afaceri în creștere cu 41% și profit net mai mare cu 68% fața de perioada similara din 2020, depașind estimarile analiștilor financiari. Grupul a avut o cifra de afaceri de 65 miliarde dolari și profit net de 18,9 miliarde dolari,…

- Directorul financiar Hugh Johnston a declarat ca in ultimele luni PepsiCo a trebuit sa faca eforturi sa depaseasca problema lipsei de cutii si sticle Gatorade, odata cu cresterea cererii pentru bauturile sale in restaurante sicinematografe, dupa ridicarea restrictiilor legate de pandemia de Covid-19.…