HUAWEI Ads, acum și în România Huawei a deschis in Romania hub-ul de coordonare a noua tari din regiune pentru serviciul Huawei Ads. Serviciul are ca scop constituirea unei noi modalitati de comunicare intre partenerii si utilizatorii dispozitivelor Huawei ce ruleaza Huawei Mobile Services. Hub-ul va avea sprijin din partea a peste 200 de specialisti regionali si locali care vor dezvolta relatiile de business cu partenerii locali. Printre acesti specialisti care au primit cu bratele deschise noua solutie de publicitate online, se numara si DWF (Digital Workforce) care a organizat pentru Huawei un eveniment inedit,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

