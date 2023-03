HSBC cumpără filiala din Marea Britanie a băncii americane prăbuşite Silicon Valley Bank, pentru 1 liră sterlină HSBC a confirmat ca filiala sa din Marea Britanie, HSBC UK Bank, a fost de acord sa achizitioneze SVB U.K. pentru 1 lira sterlina (1,21 dolari). Activele si pasivele companiei-mama a SVB U.K. sunt excluse din tranzactie. Achizitia ”intareste franciza noastra bancara comerciala si ne imbunatateste capacitatea de a servi firme inovatoare si in crestere rapida, inclusiv in sectoarele tehnologiei si stiintelor vietii, in Regatul Unit si la nivel international. Clientii SVB U.K. pot continua sa efectueze activitati bancare ca de obicei, stiind ca depozitele lor sunt sustinute de forta, siguranta si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uriasul grup bancar HSBC a anuntat luni o un acord pentru cumpararea filialei din Marea Britanie a bancii americane Silicon Valley Bank, cu operatiuni axate pe domeniul tehnologiei, care s-a prabusit vineri, in urma unor discutii care au durat toata noaptea, transmite CNBC. HSBC a confirmat ca filiala…

- Autoritațile americane de reglementare au inchis – dupa Silicon Valley Bank – și banca newyorkeza Signature Bank, cunoscuta ca mare creditor pentru industria criptomonedelor. Masura, anunțata de fapt luni dimineața, a fost luata de teama extinderii crizei bancare, a informat presa franceza citand posturile…

- Signature Bank, o banca cu sediul in New York, Statele Unite ale Americii, este o alta banca prietenoasa cu criptomonedele care s-a inchis oficial, fiind preluata de Departamentul de Servicii Financiare din New York (NYDFS).Vestea a fost anunțata de inspectorul Adrienne A. Harris intr-o declarație…

- Enel S.p.A. ldquo;Enel" a semnat astazi cu firma greaca Public Power Corporation S.A. ldquo;PPC" un acord pentru vanzarea tuturor participatiilor detinute de catre Grupul Enel in Romania. Acordul prevede plata de catre PPC a unei sume totale de aproximativ 1,260 miliarde de euro, ceea ce evalueaza societatile…

- In 2018, Mohammad Bazzi a fost desemnat terorist de catre Trezoreriei SUA „pentru ca a ajutat, sponsorizat și furnizat sprijin financiar, material și tehnologic și servicii financiare pentru Hezbollah”. Potrivit oficialilor americani, Bazzi „a furnizat milioane de dolari” gruparii Hezbollah din „activitați…

- Ministrul britanic de Finante, Jeremy Hunt, a semnalat vineri ca va continua cresterea impozitelor, subliniind in acelasi timp necesitatea de a dezvolta Brexitul intr-un ”catalizator” pentru cresterea economica a Marii Britanii, relateaza CNBC, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- ”Efectul taxelor suplimentare anuntate recent in UE (contributia de solidaritate) si impactul intarziat al majorarii impozitului pe profitul obtinut din energie din Marea Britanie este de asteptat sa fie de aproximativ 2 miliarde de dolari”, a spus compania intr-o actualizare a estimarilor sale. Suma…

- Departamentul de Stat al SUA a aprobat miercuri vanzarea unor sisteme antitanc pentru Taiwan in valoare de 180 de milioane de dolari (169 milioane de euro), cel mai recent contract de armament incheiat intre aceasta insula autonoma si principalul sau aliat, relateaza AFP.