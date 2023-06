Stiri pe aceeasi tema

- Doi actori uriași ai Hollywood-ului se afla in Romania și filmeaza pentru o noua pelicula. Este vorba de Kevin Costner și Morgan Freeman, care sunt și producatorii serialului in care joaca. Citește și: 7 turiști raniți au fost salvați de pe munte in ultimele 24 de ore. O persoana a murit Este vorba…

- Lucian Bode nu a plagiat in cartea intitulata „Securitatea energetica si managementul resurselor la inceputul secolului XXI: Romania in context european actual”,este constatarea oficiala a Consiliului Național de Etica in Cercetar. Specialiștii care au analizat cartea mai susțin ca autorul a facut doar…

- Exista in istoria fiecarei națiuni, chiar in istoria continentelor sau a intregii umanitați zile astrale, zile de maxima importanța pentru ca in ele s-au savarșit acte simbolice de afirmare a drepturilor unor națiuni, acte cu caracter fondator pentru viitorul acelor națiuni și al cetațenilor acestora.…

- In conformitate cu prevederile articolului 81 din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, Inspectoratul General pentru Imigrari dispune returnarea impotriva strainilor pentru care constata șederea ilegala, prin emiterea deciziei…

- Președintele Klaus Iohannis a dat asigurari joi ca, atata timp cat va avea un cuvant de spus, nu vor exista taieri de salarii in sistemul bugetar. El a fost intrebat daca situatia economica in care este Romania impune taieri de salarii si concedieri in sistemul bugetar. ”Nu vrem sa bagam Romania in…

- Decizia instanței: Solutia pe scurt: Respinge cererea de repunere pe rol a cauzei formulata de inculpatul Arsene Ionel. Admite apelurile formulate de DNA Serviciul Teritorial Bacau si inculpatul Arsene Ionel impotriva sentintei penale nr. 96/D/06.04.2022 pronuntata de Tribunalul Bacau in dosarul penal…