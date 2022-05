Stiri pe aceeasi tema

- Mironosițele sunt femei evlavioase, onorabile, unele sunt mame, printre care și Maica Domnului. Au luat parte la rastignire, cu sufletele sfașiate de durere pentru nedreptatea ce se facea unui om sfant pe care il iubisera cu iubire curata, și apoi, potrivit tradiției, s-au dus cu mir la mormant - mormintele…

- Duminica a 3-a dupa Paști (a Mironosițelor) Marcu 15, 43-47; 16, 1-8In vremea aceea a venit Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aștepta și el Imparația lui Dumnezeu, și, indraznind, a intrat la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat ca Iisus a murit așa curand și, ...

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si saptea, pomenirea sfantului sfintitului mucenic Simeon, episcopul Ierusalimului, ruda Domnului.Acest sfant a trait pe vremea imparatului Traian, fecior al logodnicului Iosif si frate al lui Iacov; pe acesta luandu l Insusi Hristos si Dumnezeul nostru, si primind…

- UPDATE Organizatia Natiunilor Unite a cerut duminica un armistitiu „imediat” la Mariupol, care sa permita evacuarea a aproximativ 100.000 de civili inca blocati in acest port ucrainean controlat aproape in intregime de armata rusa, transmite AFP. „Este nevoie de o pauza in lupte acum pentru a salva…

- Fie ca Sfanta Sarbatoare de Paști sa va coboare in suflet minunea Invierii. Locuitorilor comunei Banișor, angajaților primariei, dar și colaboratorilor noștri le transmit sa aiba parte de multa caldura, pace și liniște in suflet.Hristos a Inviat!Eugen Sorin MAXIM, Primarul comunei Banișor Acest articol…

- In noaptea Invierii, odata cu salutul crestinesc „Hristos a inviat!”, constientizam biruinta luminii asupra intunericului, a binelui asupra raului, a vietii asupra mortii, a adevarului asupra minciunii, a pacii asupra oricarui conflict, spune IPS Nifon, arhiepiscopul si mitropolitul Targovistei.

- Patriarhul Daniel a transmis in mesajul oficial catre credinciosi, ca sfintelor Pasti ne indeamna pe toti crestinii sa impartasim celor din jurul nostru bucuria si pacea lui Hristos, prin rugaciune si fapte bune” ”In mod deosebit, sa ne rugam pentru incetarea razboiului in Ucraina si sa ajutam pe…

- Ziua in care Iuda l-a tradat pe Iisus pe 30 de arginți: MIERCUREA MARE din SAPTAMANA PATIMILOR. Ce sa NU faci in aceasta zi In creștinism, Miercurea Mare este o zi din Saptamana Mare / Saptamana Patimilor, saptamana inainte de Paști. In aceasta sfanta zi se savarșește Taina Sfantului Maslu, in amintirea…