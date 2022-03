Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 18 martie, din depozitul de la Casa Armatei Baia Mare a fost incarcata o autoutilitara cu ajutoare care au ajuns in satul Orlivca – regiunea Odessa. De transport s-a ocupat o tanara – Natalia – din Orlivca. Ajutoarele, constand in materiale de prima necesitate: haine, paturi, prosoape, lenjerii…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a anunțat, luni, ca 233 de cetateni ucraineni care au ajuns in tara noastra dupa ce au fugit de razboiul din Ucraina s-au angajat, in domenii precum servicii si productie, potrivit News. „La zi, 223 de persoane, 47 de persoane prin ANOFM, restul de persoane prin relatia…

- Razboiul din Ucraina a trimis mii de cetațeni in țara noastra. Deși cei mai mulți sunt in tranzit, o parte ar putea ramane la noi. Ținand cont de criza forței de munca din țara, multe companii și-au aratat interesul de a-i angaja pe noii veniți. Despre integrarea lor pe piața muncii de la noi, dar și…

- Primii 44 de cetațeni din Ucraina ajunși in Romania din cauza razboiului au fost angajați, a anunțat ministrul Muncii, Marius Budai. Conform acestuia, cei 44 de refugiați au fost angajați de o companie din Bistrița. Marius Budai anunța ca, in paralel, ANOFM ofera servicii de profilare, consiliere și…

- Criza din Ucraina atinge cele mai dureroase resorturi, din toate punctele de vedere: emoțional, istoric și politic, este de parere liderul administrației județene. „Am discutat aceasta situație dramatica in cadrul Consiliului Județean Timiș, in cadrul Autoritații Teritoriale de Ordine Publica, cu companiile…

- Cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul Romaniei nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de maximum noua luni intr-un an calendaristic, este anunțul facut de ministrul muncii. Decizia a fost luata pe baza Legii nr. 200/2020 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului…

- Problematica migratiei, azilului si, nu in ultimul rand, modul in care este contorizara integrarea sociala a strainilor in Romania sunt, printre altele, subiectele pe care comisarul sef Mircea Daniel Labes, seful Serviciului pentru Imigrari al judetului Constanta le lamurim astazi, 4 februarie, la Ziua…