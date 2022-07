Stiri pe aceeasi tema

- Lumea intreaga se confrunta cu o criza a competențelor. Un raport al Comisiei pentru educație și UNICEF arata ca aproape trei sferturi dintre tineri din 92 de țari, printre care și Romania, nu au competențele necesare angajarii.

- Viața la privat: 40% din angajatorii din Romania nu publica salariile pe care le ofera pentru ca sunt prea mici Viața la privat: 40% din angajatorii din Romania nu publica salariile pe care le ofera pentru ca sunt prea mici Deși sunt de acord ca publicarea salariilor in anunțurile de angajare ar crește…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat la Antena 3 ca salariile angajaților din mediul privat pot fi majorate cu 200 de lei lunar net, pentru ca statul nu va opri nicio taxa. Masura propusa de social-democrat vine in contextul in care inflația din Romania se apropie de 14%, iar puterea de cumparare…

- In mod paradoxal, deși Romania se confrunta cu o criza de personal, batalia pentru talente se da, de cele mai multe ori, doar pe anumite segmente de varsta. In ochii multor companii, candidatul ideal ar trebui sa nu fie cel aflat la inceput de cariera...