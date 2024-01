Miscarea Houthi a amenintat cu ”un raspuns puternic si eficient”, dupa ce Statele Unite au desfasurat peste noapte un nou atac in Yemen, intensificand si mai mult tensiunile, deoarece Washingtonul promite ca va proteja transportul maritim de atacurile grupurilor aliniate Iranului, relateaza News.ro. Potrivit Reuters, atacurile americane s-au adaugat ingrijorarilor cu privire la escaladarea conflictului care […] The post Houthi pregatește razbunarea! SUA amenințata in mod direct: „Vor primi un raspuns ferm!” first appeared on Ziarul National .