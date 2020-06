Hoții scapă cu banii furați! Lege controversată votată în Parlament Plenul Senatului a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, un proiect de lege care modifica legislația Curții de Conturi, organul suprem de control a cheltuirii banului public. Printre noutați se afla: 1. Termenul de prescripție extentiva in cazul recuperarii prejudiciilor certe constatate de Curtea de Conturi prin raportul de audit este de 5 ani de la data incheierii acestuia. 2. Actele de control ale Curtii de Conturi pot fi contestate in contencios administrativ de entitatea auditata. Persoana care contesta poate solicita instantei si obligarea Curtii de Conturi la plata de despagubiri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Senatului a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, un proiect de lege care modifica legislația Curții de Conturi, organul suprem de control a cheltuirii banului public. Printre noutați se afla:1. Termenul de prescripție extentiva in cazul recuperarii prejudiciilor certe constatate…

- Autoritatea Electorala Permanenta a publicat un proiect de modificare a legislației privind finanțarea partidelor. Printre schimbarile propuse de AEP in urma unei solicitari a Curții de Conturi se afla posibilitatea ca partidele sa primeasca donații, prin SMS, care sa nu depașeasca 1% din salariul minim…

- Dosarul care se judeca de mai bine de doi ani de zile are ca obiect contestatia municipalitatii la raportul Camerei de Conturi intocmit dupa constatarea angajarii de catre municipalitate de cheltuieli de sponsorizare pentru realizarea proiectului "Sarbatoarea recoltei si vinului dobrogean, editia a…

- Dragoș Patraru abordeaza azi un subiect ca un cartof fierbinte, pensiile speciale, și explica de ce crede ca nu se va renunța la acestea.“Cu pensiile speciale, parlamentarii o freaca de atata timp: ca avem lege, ca, de fapt, nu mai dam lege, ca dați ordonanța, nu, nu dam ordonanța, ca o contesta Renate…

- Sarmiza Andronic, analist politic, și Cristian Bușoi, eurodeputat PNL, au avut cateva schimburi de replici, vineri, la Antena 3. Andronic i-a reproșat liderului liberal ca Guvernul Ludovic Orban nu a luat nicio masura economica și, in plus, nici macar banii promiși medicilor nu au mai ajuns la ei,…

- Organizația civica , din Iasi, a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca a caștigat definitiv procesul cu PSD, dupa ce formatiunea a refuzat sa raspunda unei cereri, pe Legea 544 privind accesul la informatii de interes public. Potrivit organizatiei non-guvernamentale, Curtea de Apel Iași a menținut…

- Primarul si viceprimarul comunei Stejari vor da explicatii in fata judecatorilor in privinta modului in care au cheltuit banii publici. In urma verificarilor efectuate de Curtea de Conturi a reiesit ca ei si-au insusit ilegal prime si al 13-lea salar...

- Plecand de la afirmația domnului Ciunt (dintr-un articol publicat intr-un ziar local), și anume ca prin inființarea unei noi echipe de volei in cadrul SCM Zalau banii zalauanilor alocați acesteia se vor putea controla mai bine, ar trebui sa concluzionam ca banii alocați prezentei echipe (manageriate…