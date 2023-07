Stiri pe aceeasi tema

- Farul - Sheriff Tiraspol 1-0. Constanțenii nu au stralucit joi seara, dar au evoluat mai bine decat in Supercupa și s-au impus la limita. Golul care a facut diferența i-a aparținut lui Kiki ('56), la capatul unei faze in care gazdele au avut destul noroc. Dobrogenii au facut uitat jocul dezastruos…

- Farul - Sheriff 1-0 » La finalul victoriei din prima manșa a turului I preliminar al Ligii Campionilor, Gica Hagi, 58 de ani, a anunțat ca fotbaliștii care au evoluat astazi nu vor fi pe teren sambata, cand dobrogenii se deplaseaza la Sibiu pentru confruntarea cu Hermannstadt din prima etapa a Superligii.…

- Echipa de fotbal Farul Constanta, campioana Romaniei, a fost invinsa de formatia Pogon Szczecin cu scorul de 2-1 (2-1), joi, la Remes, in primul meci amical jucat in stagiul de pregatire din Polonia.Golul echipei antrenate de Gheorghe Hagi a fost inscris de brazilianul Rivaldinho (30), in timp ce…

- Hermannstadt a plecat azi in cantonamentul din Bolu, Turcia, fara extrema dreapta Calin Popescu (21 de ani), unul dintre fotbaliștii importanți care au jucat in ultimii doi ani la gruparea din Sibiu. „Am reușit sa prelungim contractele cu aproape toți jucatorii care ne-am propus sa prelungim. A existat…

- Mijlocasul Cristian Negut a semnat joi un contract pe doi ani cu echipa de prima liga FC Hermannstadt. Sibienii au anuntat transferul pe pagina de Facebook a clubului: „Cristi este cotat la suma de 550.000 de euro pe site-urile de specialitate si ni se alatura din postura de fotbalist liber de contract.…

- Hermannstadt s-a desparțit de 4 jucatori, Buhacianu, Babic, Gabi Iancu și Antoche, iar cu Barbuț se discuta rezilierea. Lui Stoica, Bejan, Balaure și Biceanu le-au fost prelungite contractele pe cate doi ani. Hermannstadt a inceput pregatirile pentru sezonul viitor. Mai intai, cu o "curațenie" de vara.…

- „Studenții” de la ”U” Cluj testeaza gazonul de pe Stadionul Municipal din Sibiu, arena pe care se va disputa finala Cupei Romaniei in 24 mai, deoarece meciul pe care il vor disputa azi, 19 mai, impotriva celor de la FC Hermannstadt nu mai are nicio miza pentru cele doua echipe.FC Hermannstadt, asemenea…

- Jucatorii de la FCSB au sarbatorit in fata fanilor victoria obtinuta cu Farul lui Gica Hagi, scor 2-1, in etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1. Ros-albastrii au declansat fiesta dupa fluierul final al lui Istvan Kovacs. 27.772 spectatori au luat cu asalt Arena Nationala si s-au bucurat la golurile marcate…