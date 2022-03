Stiri pe aceeasi tema

- Un seif in care se aflau peste 20.000 de euro, bijuterii si documente a fost furat dintr-un apartament din municipiul Braila, iar politistii desfasoara actiuni pentru identificarea si prinderea hotilor.

- O femeie de 66 de ani, din Ucraina, a fost jefuita de geanta cu bani. Aceasta avea la ea 152 722 de dolari SUA, 680 de EURO și 170 000 de grivne, precum și mai multe produse alimentare, 4 carduri bancare și un telefon mobilValoarea totala a prejudiciului a fost estimata la circa 3

- Un preot roman a reușit sa aiba o afacere de peste 100 de milioane de lei. Totul a inceput in perioada studenției, in urma cu 22 de ani, cand a inceput afacerea cu doar 100 de dolari. Ciprian Otea este antreprenor, dar și preot. Cum a ajuns sa aiba o afacere de succes? Ei bine, […] The post Cum a reușit…

- Vineri, 28 ianuarie a.c., a avut loc la Biblioteca Judeteana "Ioan N. Romanldquo; Constanta, conferinta "Caragiale, contemporanul nostruldquo;, sustinuta de prof. univ. dr. habil. Angelo Mitchievici, directorul institutiei.Evenimentul a fost organizat cu ocazia implinirii a 170 de ani de la nasterea…

- Barbatul in cauza ar fi sustras, din locuinta unei persoane vatamate, din comuna Tuzla, 2 telefoane mobile, 6 instrumente de scris, 9 ceasuri de dama, precum si mai multe bijuterii.Urmare a cercetarilor intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de furt calificat, politisti din cadrul…

- Hotii au dat lovitura in noaptea de Craciun. Patroana unui magazin din Lugoj s-a trezit ca ii lipsesc din casa 50.000 de euro, 12 monede de aur, dar si mai multe bijuterii. Infractorii se pare ca au operat la pont si au patruns in locuinta escaladand pur si simplu imobilul si intrand in casa pe la etajul…

