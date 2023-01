Stiri pe aceeasi tema

- Clipe dificile pentru Jador. Interpretul de manele a fost praduit de hoți. Artistul a povestit cum raufacatorii i-au clonat cardul și i-au golit conturile bancare. Fostul Faimos de la Survivor Romania 2021 susține ca nu a primit ajutor din partea bancii la care este afiliat. Hoții l-au lasat pe Jador…

- Jador a anunțat pe contul sau de TikTok ca a fost jefuit de toți banii pe care ii caștigase timp de un an. Hoții i-au clonat cardul și i l-au golit la cumparaturi, a spus cantarețul. Jador a dezvaluit, intr-un video postat pe TikTok, ca i-a fost furata din cont o suma uriasa de bani, […] The post VIDEO…

- Fiul in varsta de 19 ani al ministrului italian al transporturilor, Matteo Salvini, a fost jefuit de doi nord-africani, luni, langa o statie de metrou din Milano, informeaza ANSA marti.Tanarul a fost amenintat cu o sticla sparta inainte de a fi jefuit. Telefonul care i-a fost furat a fost returnat ulterior…

- Poliția Galați anunța ca sediul Consiliului Județean a fost spart de hoți. Polițiștii au fost sesizați telefonic de un agent de paza, la ora 06:00, ca mai multe birouri au ușile deschise, iar bunurile din interior sunt ravașite. La data de 27 decembrie 2022, la ora 06:00, Secția 1 Poliție Galați a fost…

- Polițiștii galațeni fac ancheta dupa ce persoane necunoscute au intrat in birourile Consiliului Județean Galați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Hoții care i-au spart casa lui Tzanca Uraganu au fost prinși, azi dimineața, de polițiștii ilfoveni. Este vorba despre trei barbați, membri ai unuia dintre cele mai sangeroase clanuri de la marginea Capitalei.

- Minele din Hunedoara sunt renumite pentru bogațiile pe care le ascund, fiind extrase, in trecut, sute de tone de aur. Acum, hoții au distrus mare parte din instalații in cautare de aur. Dupa 1190, in ciuda prețiozitații lor, minele din Munții Metaliferi au fost desființate. Astazi, galeriile ascunse…

- Doua echipaje de pompieri au intervenit noaptea trecuta pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament din municipiul Barlad. Din primele cercetari, pompierii au concluzionat ca focul a fost provocat de o mana criminala. Apartamentul situat pe strada General Milea din Barlad nu era locuit,…