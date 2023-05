Hoţi prinşi în flagrant de polițişti locali Mai multe persoane au fost prinse la furat de catre polițisti locali. In data de 14.05.2023 in timpul efectuarii serviciului de patrulare pe raza Municipiului Fagaraș am fost sesizați cu privire la faptul ca mai multe persoane de sex masculin au sustras o țeava de fier de pe platforma fostului combinatul chimc. Ne-am deplasat la fata locului unde am identificat pe latura drumului care duce spre localitatea Ileni, 3 persoane de sex masculin cu varste cuprinse intre 18-28 ani care incercau sa transporte cu un atelaj hipo o țeava de fier cu o lungime de aproximativ 12 metrii și un diametru de aproximativ… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

