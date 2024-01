Hoți care furau bijuterii, prinși în flagrant, la Galați Trei barbați din Galați, care au furat bijuterii și bani din mai multe locuințe, au prinși in flagrant de polițiști. Ei acționau in mai multe județe precum Galați, Bacau și Neamț.Pe 14 ianuarie 2024, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Galați, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Galați, cu sprijinul polițiștilor din cadrul I.G.P.R. - Direcția Operațiuni Speciale, precum și al celor de la Inspectoratul de Poliție Județean Bacau și Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, i-au prins in flagrant delict pe cei trei barbați, in zona centrala… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

