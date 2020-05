Hotelurile si restaurantele vor sa reduca tarifele, nu sa le creasca - anunta patronatele

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor organizeaza miercuri o conferinta de presa in care vor prezenta masurile specifice de prevenire a raspandirii virusului SARS-COV2 pe perioada starii de alerta in unitatile de alimentatie publica. In cadrul evenimentului…

- Una dintre principalele preocupari pentru perioada urmatoare este ca, in Romania, sa se gaseasca masti de protectie in magazine dupa data de 15 mai, la un pret in jurul a 2 lei, a declarat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Principala preocupare a Ministerului…

- Masti de protectie in magazine dupa data de 15 mai Ministrul Economiei, Virgil Popescu. Foto: Gov.ro. Una dintre principalele preocupari pentru perioada urmatoare este ca, în România, sa se gaseasca masti de protectie în magazine dupa data de 15 mai, la un pret în jurul…

- Directia Generala Turism din cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) a deschis o linie telefonica dedicata persoanelor care doresc sa afle detalii despre situatia anularii pachetelor turistice si a rambursarii sumelor achitate, potrivit unui anunt postat marti pe pagina…

- Guvernul a adoptat noi masuri economice in domeniul protectiei sociale destinate mediului de afaceri din Romania, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, astfel ca Certificatele de Situatie de Urgenta nu mai sunt necesare pentru obtinerea somajului…

- Ministrul Economiei Virgil Popescu anunta ca Guvernul a pregatit masuri care sa vina in sprijinul celor afectati de criza coronavirusului si ca, desi autoritatile isi doresc ca firmele sa depuna declaratiile fiscale pe 25 martie, "acestea nu patesc nimic daca nu o vor face". Ministerul Finantelor…

- VOUCHERE DE VACANTA 2020, solutie pentru critza din turism, dar si alte masuri economice pentru evitarea falimentelor. . "Au fost analizate soluții de tipul: scutirea de plata taxelor pe salarii pentru urmatoarele trei luni, cu posibilitatea prelungirii pentru șase luni in caz de necesitate, scoaterea…

- Guvernul cauta solutii pentru sprijinirea turismului intern! Ar putea fi introduse scutiri de taxe pe salarii. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – Direcția Generala Turism a inființat o celula de criza care gestioneaza și propune soluții pentru sprijinirea operatorilor economici…