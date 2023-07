Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetar la sfarsitul anului 2023 risca sa depaseasca 6% din PIB daca nu se iau urgent o serie de masuri si ar constitui un regres fata de nivelul de 5,7% din PIB inregistrat in 2022, arata economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea, intr-un articol publicat pe blogul…

- In opinia sa, neluarea vreunei masuri nici in 2023, nici in 2024 va face din Romania "urmatorul candidat la o asistenta din partea FMI si la o eventuala suspendare a fondurilor din partea Comisiei Europene"."Dupa primele cinci luni din anul 2023, deficitul bugetar (pe definitie cash) era de 2,32% din…

- Scene incredibile intr-un avion plin cu romani care mergeau in vacanta in Sardinia. Aeronava a aterizat de urgenta la Roma. Pilotii au anuntat pasagerii ca s-ar fi stricat GPS-ul. Este al treilea incident al companiei in ultimele trei zile. Aeronava era programata sa decoleze la ora 11.30 de pe aeroportul…

- In aceasta perioada a anului, foarte multi cetateni pleaca in concediu sau in weekend pentru relaxare, iar salvatorii ISU Dobrogea se astepteapa la o afluenta mare de public in zona litoralului romanesc, in zonele verzi din jurul localitatilor urbane si locurile de agrement organizate in aer liber.Pentru…

- Mai multe instituții publice vor plati salarii prin sistemul Mpay. Guvernul a dat unda verde pilotarii unui proiect pina la sfirșitul anului. Ministrul economiei, Dumitru Alaiba, spune ca astfel se va pune capat „proiectelor salariale” in sectorul public, iar instituțiile nu vor decide la ce banca iși…

- Executivul Comisiei Europene a publicat raportul de tara pentru 2023, care constata ca economia a crescut bine in 2022 (cu 4,7%), dar estimeaza ca aceasta crestere nu va mai fi atat de puternica pe viitor, scrie Ziarul Financiar.

- Sarbatoarea Rusaliilor va fi petrecuta in țara de cei mai mulți dintre romani. Hotelierii susțin ca au o cerere mare pentru cazare, in ciuda faptului ca prețurile au crescut destul de mult comparativ cu anul trecut. Anul acesta, mini vacanța de Rusalii va fi de o saptamana, deoarece vine in prelungirea…

- Agentia de rating Fitch a scazut cu un nivel ratingul Frantei, de la ”AA” la ”AA-”, invocand tensiunile sociale recente, care vor afecta capacitatea de reducere a deficitului datoriei si perspectiva de crestere economica, mai mica decat anticipata, relateaza AFP, conform news.ro.”Impasul politic…