Stiri pe aceeasi tema

- Sunt ultimele zile cu prețuri acceptabile pentru buzunarul romanilor, pe litoralul romanesc.De la jumatatea lunii iulie, prețurile cresc din nou, cu peste 30%, iar tarifele vor fi de lux pentru veniturile romanului de rand.Iulie și august, luni de lux la malul Marii NegreSezonul…

- Cresc tarifele pe litoralul romanesc, pe masura ce se apropie varful de sezon! Pana in acest moment, cei mai multi hotelieri au majorat preturile si cu 30 la suta. Acum, la hotelurile de 3 stele din statiunea Mamaia, preturile pentru o noapte de cazare sunt intre 200 si 300 de lei, iar la hotelurile…

- In plin sezon estival, hotelierii vin cu vești neașteptat de proaste! Din nefericire pentru zeci de turiști, aceștia au marit prețurile peste noapte pentru cei care vor cazare doar doua nopți pe litoralul romanesc. Bineințeles, turiștii s-au aratat extrem de revoltați și furioși de ultimele decizii…

- Prețul mediu al motorinei standard a depașit 9 lei pe litru in stațiile de alimentare din Romania. Prețul mediu al benzinei in data de 7 iunie in Romania era de 8,42 lei. In prezent, cea mai ieftina benzina din Romania se regasește la o stație de alimentare din Bihor, unde costa 7,89 lei pe litru. In…

- Pe parcursul lunii aprilie 2022, preturile locuintelor au consemnat o evolutie pozitiva: suma medie solicitata la nivel national pentru un apartament s-a majorat cu 3,2%, potrivit Indicelui Imobiliare.ro, de la 1.654 la 1.707 de euro pe metru patrat util. In aprilie, apartamentele au continuat sa se…

- Cluj-Napoca este perceput de tineri ca cel mai curat și unit oraș din Romania, insa pe traiul este destul de costisitor. Chiria pentru o garsoniera reprezinta 87,3% din salariul minim net, arata un studiu realizat recent.

- In unele zone din Cluj-Napoca in luna martie 2022, prețul pe metru patrat al apartamentului a depașit 2.300 de euro. Vezi care e prețul mediu din fiecare cartier al Clujului și unde sunt prețurile inca accesibile.

- Chiar daca marți petrolul s-a scumpit din cauza declinului productiei din Rusia, momentan nu se vad schimbari majore in privința prețului benzinei și motorinei. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.6 lei/l și 9 lei/l.Prețurile practicate de stațiile de…