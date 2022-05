Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri hotararea privind acordarea unui spor de 55% pana la 85% pentru personalul de specialitate care este implicat in transportul, recoltarea probelor biologice, testarea rapida, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor suspecti si confirmati cu COVID-19. Purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca a fost aprobata hotararea de modificare a Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexa…