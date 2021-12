Hotărâre CNSU. Cine intră în carantină la sosirea în România? Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 115. Principalele prevederi Modificarea HCNSU 111/2021 privind regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din statele terțe, valabile in perioada 10.12.2021 – 08.01.2022, in sensul: exceptarea de la masura carantinei a conducatorii autovehiculelor cu capacitatea maxima autorizata mai mare de 2,4 tone care asigura transportul de marfa.exceptarea de la masura carantinei a conducatorii autovehiculelor prevazute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului, care asigura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

