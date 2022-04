Horosocopul politicienilor vasluieni | PAMFLET

Stiri pe aceeasi tema

- In casa lui Penes Curcanu, pe unde Uzatu isi face veacul de ceva vreme, s-a proclamat conducerea bicefala. Pentru nestiutori, conducerea aceasta inseamna ca balaurului rosu i-a mai crescut inca un cap, pe langa cel vechi. Sa nu care cumva sa credeti ca batranul a avut o erectie. Nici vorba! Capul cu…

- Manuela Harabor, o actrița apreciata in Romania, s-a deschis publicului și a povestit greutațile prin care a trecut. Cele mai dificile momente au fost acelea prin care viața fiului sau a fost pusa in pericol. Manuela Harabor, una dintre cele mai cunoscute actrițe din Romania, are o viața care ar putea…

- Sambata, 26 februarie 2022, cerul se va menține variabil și vor exista condiții de ploaie in Transilvania, Crișana, Banat, Moldova, Oltenia și Maramureș. Iata ce temperaturi se vor inregistra.

- Presedintele american, Joe Biden, a declarat marti ca este pregatit sa impuna sanctiuni care il vizeaza personal pe Vladimir Putin daca presedintele rus va ataca Ucraina, relateaza AFP. Liderul de la Casa Alba a precizat ca nu are ''nicio intentie'' sa trimita trupe americane sau NATO in Ucraina.…

- ”In ianuarie 2020 am raspuns unei intrebari despre modul in care administram finantele Romaniei la acel moment : „prepare for the worst, hope for the best”. Dupa cateva luni Romania intra in stare de urgenta si economia a fost inchisa. Pietele financiare erau nefunctionale peste tot in lume. Printre…

- CRIZA energetica. Florin Cițu, la Alba Iulia: „Nu liberalizarea pietei este de vina” CRIZA energetica. Florin Cițu, la Alba Iulia: „Nu liberalizarea pietei este de vina” Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Florin Citu, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca este o „tampenie” sa se spuna ca…

- Presedintele PNL a fost intrebat daca a discutat in cadrul coalitiei despre pretul mare cu care se imprumuta ministrul de Finante. ”Am discutat despre aceste ingrijorari ale mele, si public si in coalitie. Sunt sigur ca vom avea o coalitie in perioada urmatoate in care domnul ministru va veni si va…

- Duminica, 16 ianuarie, valorile termice se vor situa peste mediile caracteristice datei, dar vantul va prezenta intensificari in cea mai mare parte a tarii, la munte, in special pe creste, rafalele vor depasi 90…100 km/h viscolind ninsoarea. Cum va fi vremea in Capitala și in cele mai mari orașe ale…