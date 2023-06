Horoscopul zilei, sâmbătă 1 iulie 2023. Soarele lucrează cu Jupiter ca să ne dea undă verde pentru noi aventuri Horoscopul zilei ne mai da o veste buna: Soarele lucreaza cu Jupiter pentru a se asigura ca interiorizam noile noastre experiente pozitive si adauga o doza suplimentara de noroc la tot ceea ce facem!Horoscop zilnic BERBECDesi esti o persoana bine echilibrata, iti observi sentimentele fluctuand destul de mult azi. Nu fii deranjat de schimbarile de dispozitie, fa tot ce poti din orice sentiment pozitiv pe care il ai si impartaseste-l cu altii. Daca lucrurile nu merg bine, este mai constructiv sa stai departe din calea oamenilor si sa gasesti un loc linistit in care sa stai in tacere reflectand ce… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop zilnic BERBEC Ai in plan sa faci o cumparatura importanta, o masina, o casa ? Astazi este o zi favorabila pentru orice actiune in aceasta directie. Cu toate acestea, nu e momentul sa cumperi concret si nicidecum sa te arunci necugetat inainte, mai ales fiind vorba de multi bani. Iti este favorabila…

- Horoscopul zilei, joi 8 iunie 2023. Luna din Varsatorul umanitar face un trigon armonios cu Soarele in Gemenii vorbareti, deschizand noi linii de comunicare pe care le putem folosi pentru a face schimb de idei si, eventual, a gasi cateva oportunitati noi in acest proces. Horoscop zilnic BERBEC (21…

- Horoscop zilnic BERBEC Sa fii foarte atent ce spui astazi ! Comunicarea poate sa fie oarecum provocatoare si poti sa ai parte de unele neintelegeri verbale cu cei din preajma ta, scrie Sfatul Parintilor . Mesajele cu inteles dublu te pot supara si intrista. Cel mai bine este sa iti mentii un profil…

- Horoscopul zilei BERBEC Energiile planetare de azi pun accent pe familie in cazul zodiei tale. Este o zi buna sa mai studiezi in profunzime unele lucruri, sa te scufunzi mai adanc in radacinile tale, scrie Sfatul Parinților . Ai cum sa afli informatii despre bunica sau strabunica ta de la parintii tai…

- Horoscopul zilei, marți 2 mai 2023. Luna intra in sociabila Balanța se coordoneaza cu Pluto cel greoi, permitandu-ne sa vedem cum s-ar putea desfașura ideile transformatoare pe care le avem. Apoi, Luna intra in conflict atat cu Saturn cel restrictiv, cat și cu Mercur cel orientat spre detalii, aratandu-ne…

- Miercuri vremea va fi inchisa. Soarele rasare la ora 06:36. Norii vor se vor aduna inca din timpul nopții, iar peste zi vor acoperii cerul. Se vor semnala ploi ușoare pe arii extinse. In zonele montane se cor inregistra lapovița și ninsori. Vantul va sufla cu unele intensificari in zona montana.…

- Horoscop zilnic BERBEC Ai mari sanse sa mai afli ceva nou si folositor despre tine, poate chiar mai mult decat doreai. In cea mai mare masura vei fi incantat cu lucrurile pe care le afli si cu cat esti mai fericit cu atat mai multa stare de bine vei crea pentru cei din jurul tau. Mergi inainte cu planurile…

- Joi, atmosfera va fi gri pe toata perioada zilei. Soarele rasare la ora 06:58. Valorile termice sunt și mai scazute fața de ziua precedenta, iar pe alocuri nori vor scutura precipitații mixte. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari. La munte va continua sa se depuna un nou strat de zapada,…